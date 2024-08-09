Bolehkah Haji Tanpa Umrah Terlebih Dahulu?

BOLEHKAH haji tanpa umrah terlebih dahulu? Haji dan umrah adalah dua bentuk ibadah yang sangat penting dalam agama Islam. Meski memiliki tata cara pelaksanaan dan aturan berbeda, keduanya mempunyai keutamaan luar biasa besar.

Umat Islam dianjurkan mengerjakan umrah sebagai rangkaian ibadah tambahan. Lantas, apakah boleh melaksanakan ibadah haji tanpa melakukan umrah terlebih dahulu?

Pendapat Ulama

Menurut pendapat mayoritas ulama, melaksanakan ibadah haji tanpa umrah terlebih dahulu dibolehkan. Para ulama sepakat umrah tidak diwajibkan untuk dilaksanakan sebelum pelaksanaan haji.

Namun jika seorang Muslim ingin melaksanakan umrah terlebih dahulu sebelum berhaji, maka diperboleh dan dianjurkan bagi mereka yang mampu melaksanakannya.

Haji Ifrad

Bagi umat Islam yang melaksanakan ibadah haji tanpa umrah, maka dia melaksanakan haji ifrad. Haji ifrad memiliki arti "memisahkan" sehingga ibadah haji dan umrah dilakukan secara terpisah.

Haji ini dianggap sebagai bentuk haji yang paling sederhana dan murni karena hanya fokus pada pelaksanaan haji tanpa umrah. Serta, memiliki keutamaan yang sama dengan jenis ibadah haji lainnya.