Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Bolehkah Haji Tanpa Umrah Terlebih Dahulu?

Salam Ramdhani , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |19:03 WIB
Bolehkah Haji Tanpa Umrah Terlebih Dahulu?
Ilustrasi hukumnya melaksanakan ibadah haji tanpa umrah terlebih dahulu. (Foto: Okezone)
A
A
A

BOLEHKAH haji tanpa umrah terlebih dahulu? Haji dan umrah adalah dua bentuk ibadah yang sangat penting dalam agama Islam. Meski memiliki tata cara pelaksanaan dan aturan berbeda, keduanya mempunyai keutamaan luar biasa besar.

Umat Islam dianjurkan mengerjakan umrah sebagai rangkaian ibadah tambahan. Lantas, apakah boleh melaksanakan ibadah haji tanpa melakukan umrah terlebih dahulu? 

Jamaah haji Indonesia. (Foto: MCH 2024/Okezone)

Pendapat Ulama

Menurut pendapat mayoritas ulama, melaksanakan ibadah haji tanpa umrah terlebih dahulu dibolehkan. Para ulama sepakat umrah tidak diwajibkan untuk dilaksanakan sebelum pelaksanaan haji.

Namun jika seorang Muslim ingin melaksanakan umrah terlebih dahulu sebelum berhaji, maka diperboleh dan dianjurkan bagi mereka yang mampu melaksanakannya. 

Haji Ifrad

Bagi umat Islam yang melaksanakan ibadah haji tanpa umrah, maka dia melaksanakan haji ifrad. Haji ifrad memiliki arti "memisahkan" sehingga ibadah haji dan umrah dilakukan secara terpisah.

Haji ini dianggap sebagai bentuk haji yang paling sederhana dan murni karena hanya fokus pada pelaksanaan haji tanpa umrah. Serta, memiliki keutamaan yang sama dengan jenis ibadah haji lainnya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/398/3144209/hajj_media_hub-2ZYO_large.jpeg
Berkunjung ke The Hajj Media Hub, Pusat Informasi Haji Kementerian Media Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/398/3143951/layanan_911_saudi-3Dbc_large.jpeg
Mengunjungi Pusat Layanan 911 Saudi: Cepat Respons Laporan, 24 Jam Tanpa Henti Amankan Ibadah Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/398/3143925/gus_yahya_saudi-odb2_large.jpeg
Ketua Umum PBNU Gus Yahya Beri 4 Usul Penting soal Haji di Seminar Akbar Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/398/3143877/gugus_tugas_haji_2025-Sboz_large.jpeg
Saudi Jamin Keamanan Jamaah Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/398/3143019/amer_al_gadaffi-PyEg_large.jpg
Keajaiban Haji! Jamaah Libya Ini Akhirnya ke Tanah Suci usai Ditolak Naik Pesawat, Bagaimana Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/614/3080091/menag-pastikan-haji-2025-tak-terganggu-transisi-organisasi-NdJ7B60OWd.jpg
Menag Pastikan Haji 2025 Tak Terganggu Transisi Organisasi
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement