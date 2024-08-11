Alquran dan Sains Ungkap Bulan Pernah Terbelah, Ilmuwan Temukan Buktinya

ALQURAN dan sains mengungkap bulan pernah terbelah. Para ilmuwan terkemuka dunia pun membenarkannya setelah menemukan bukti-buktinya.

Diketahui bahwa bulan menjadi satelit satu-satunya yang dimilki planet bumi. Berdasarkan penelitian modern yang dilakukan NASA, didapati bahwa bulan bukanlah objek mati. Para peneliti menggunakan Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) untuk mengamai bulan.

Tom Watters, ilmuwan dari Smithsonian National Air and Space Museum, mengatakan ada patahan pada bulan yang dinamakan Lobate Scarp. Patahan ini diyakini terjadi akibat material kerak bulan yang saling mendorong sehingga terjadi retakan.

"Jadi, itu mengindikasikan bahwa sesuatu menyebabkan bulan mengalami pengerutan atau penyusutan," jelasnya.

Kemudian, ilmuwan coba mengetahui kapan terjadinya patahan bulan tersebut. Tom memperkirakan patahan tersebut mungkin terjadi dalam waktu kurang dari miliaran tahun lalu, bahkan mungkin kurang dari ratusan juta tahun lalu.