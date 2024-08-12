Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Mengapa Ada Gunung Api di Bawah Laut? Alquran dan Sains Jelaskan Lengkap

Hantoro , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |09:09 WIB
Mengapa Ada Gunung Api di Bawah Laut? Alquran dan Sains Jelaskan Lengkap
Ilustrasi Alquran dan sains mengungkap keberadaan gunung api bawah laut. (Foto: Okezone)
ALQURAN dan sains menjelaskan lengkap keberadaan gunung api di bawah laut. Sejumlah ilmuwan pada masa lampau mendapati adanya pegunungan vulkanik di lautan sepanjang ribuan kilometer. 

Mereka menyebutnya ini sebagai gunung api bawah laut. Tetapi ternyata hal ini sudah lama diungkapkan dalam kitab suci Alquran, kemudian juga dijelaskan menurut ilmu sains.

Dalam buku "Miracles of Alquran and As-Sunnah" dijelaskan bahwa gunung-gunung tersebut terbentuk sebagai akibat dari letusan-letusan dahsyat gunung berapi.

Terdapat jaringan raksasa pergeseran geologi yang meretakkan kerak berbatu bumi dan mengitari celah akibat retakan tersebut. Pergeseran ini terutama berpusat di dasar laut. 

Gunung api bawah laut. (Foto: Istimewa/Okezone)

Jaringan pergeseran geologi tersebut membentang hingga lebih dari 64 ribu kilometer dan kedalamannya mencapai sekira 65 kilometer menembus kerak berbatu. Jaringan pergeseran itu mencapai lapisan lunak yang dikenal sebagai zona lunak (astenosfer).

Di dalam astenosfer, bebatuannya dalam keadaan sebagian leleh dengan tingkat kepadatan dan kelekatan relatif tinggi. Arus panas menggiring berton-ton bebatuan yang meleleh itu ke dasar samudera.

Kemudian batuan tersebut juga menuju dasar beberapa lautan seperti Laut Merah dengan temperatur mencapai lebih dari 1.000 derajat Celsius.

Batuan ini yang diperkirakan berjumlah jutaan ton, kemudian mendorong air laut ke kanan dan kiri. Fenomena tersebut dikenal oleh para ilmuwan sebagai perluasan dan pembentukan kembali dasar laut dan samudera.

Daerah yang dihasilkan dari proses perluasan itu dipenuhi dengan magma, sehingga mengakibatkan munculnya api di dasar samudera dan beberapa kawasan dasar laut. 

Telusuri berita muslim lainnya
