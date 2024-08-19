Alquran dan Sains Jelaskan Lengkap Penyebab Bumi Aman Dihuni Makhluk Hidup

Ilustrasi Alquran dan sains menjelaskan lengkap penyebab planet bumi aman dihuni makhluk hidup termasuk umat manusia. (Foto: Freepik)

ALQURAN dan sains menjelaskan lengkap penyebab planet bumi aman dihuni makhluk hidup, termasuk umat manusia. Meskipun bumi berputar pada porosnya, manusia dan makhluk hidup lainnya tetap bisa tinggal dengan nyaman.

Hal itu karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjinakkan planet bumi. Fakta ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: "Dialah yang menjadikan bumi untukmu yang mudah dijelajahi (dzalul, jinak), maka jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya-lah kamu kembali setelah dibangkitkan." (Quran Surat Al Mulk Ayat 15)

BACA JUGA: Alquran dan Sains Beberkan Penyebab Mumi Firaun Bisa Utuh Sampai Sekarang

BACA JUGA: Alquran dan Sains Ungkap Kota Besar di Dunia Akan Tenggelam

Dilansir "Buku Pintar Sains dalam Alquran" karya Dr Nadiah Thayyarah, dijelaskan bahwa planet bumi yang dilihat diam tidak bergerak bisa diibaratkan seperti hewan tunggangan jinak yang tidak membuat penunggangnya terlempar jatuh.

Padahal, bumi ini sebenarnya berotasi dengan kecepatan 1.000 mil per jam dan berputar mengelilingi matahari (revolusi) dengan kecepatan 6.500 mil/jam, kemudian berputar bersama semua benda langit dengan kecepatan 20.000 mil/jam.

Fakta ilmiah yang membuktikan jinaknya bumi adalah adanya gaya gravitasi di atas permukaan bumi. Gaya gravitasi inilah yang membuat manusia lengket di atasnya dan ditarik olehnya. Andai kata gaya gravitasi tidak ada, maka akan terjadi banyak kekacauan di atas permukan bumi.