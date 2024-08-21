Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Apa Itu Lam Muzahlaqoh? Ini Penjelasannya Beserta Contoh dan Cara Membacanya

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |10:42 WIB
Apa Itu Lam Muzahlaqoh? Ini Penjelasannya Beserta Contoh dan Cara Membacanya
Ilustrasi arti lam muzahlaqoh. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

APA itu lam muzahlaqoh? Berikut ini penjelasannya beserta contoh dan tata cara membacanya. Sangat penting diketahui kaum Muslimin agar lancar berbahasa Arab.

Lam muzahlaqoh termasuk ilmu shorof, salah satu cabang dalam ilmu tata bahasa Arab yang membahas permasalahan bentuk suatu kalimat atau kata, baik tentang perubahan bentuk, penambahan huruf, susunan huruf yang membentuk kata. 

Dihimpun dari laman Pesantrenmaqi.net, Musyrif Aam Pesantren MAQI Ustadz Kurnia Lirahmat menjelaskan lam muzahlaqoh adalah lam taukid atau lam ibtida' yang digelindingkan atau tergeser posisinya.

Cirinya antara lain pada huruf lam terdapat harakat fathah dan sebelumnya terdapat huruf إِنَّ atau inna.

Awalnya huruf lam ini adalah lam taukid yakni huruf untuk menguatkan makna kalimat. Ia disebut juga sebagai lam ibtida' karena berada di awal kalimat.

Dikarenakan ada huruf إِنَّ atau inna, maka lam ibtida' harus mengalah dan digeser keberadaannya, sehingga ia bertempat ke isim setelahnya (yakni khobar inna).

Maka itulah, huruf ini dinamakan lam muzahlaqoh atau lam yang bergeser, karena inna tidak mungkin bersatu dengan lam. Dalam hal ini, huruf lam ibtida' "mengalah" sehingga inna menggantikan posisinya di awal kalimat. 

Ilustrasi arti lam muzahlaqoh. (Foto: Unsplash)

Proses Metamorfosis Tarkib

- Jika tanpa lam taukid/lam ibtida'

اَلْإِنْسَانُ فِيْ خُسْرٍ

"Manusia itu berada dalam kerugian."

Susunannya = Mubtada' + khabar (jar majrur)

- Setelah dimasuki lam taukid/lam ibtida'

لَلْإِنْسَانُ فِيْ خُسْرٍ

"Benar-benar manusia itu berada dalam kerugian."

Susunannya = Lam taukid/lam ibtida' + mubtada' + khabar (jar majrur)

- Setelah dimasuki إِنَّ /inna

Masuknya إنَّ mengubah mubtada' menjadi isim إنَّ /inna dan khabar menjadi khabar إنَّ /inna. Masuknya إنَّ pada kalimat لَلْإِنْسَانُ menggeser posisi huruf lam ke kata في خسر

إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَفِي خُسۡرٍ

"Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian."

Susunannya = Inna + isim inna (berupa dhamir) + lam muzahlaqoh + khabar inna (jar majrur)

Dengan adanya inna dan lam taukid dalam satu kalimat, maka makna kalimatnya menjadi sangat kuat. Makna taukidnya lebih kuat daripada hanya dimasuki lam ibtida'/lam taukid atau inna secara sendiri sendiri. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/614/3077846/mesir-sanggupi-kirim-2-000-guru-bahasa-arab-ke-indonesia-setiap-tahun-GIHmKhSd8M.jpg
Mesir Sanggupi Kirim 2.000 Guru Bahasa Arab ke Indonesia Setiap Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/614/3066990/pengertian-mujahadah-an-nafs-lengkap-dengan-contohnya-dalam-kisah-nabi-yusuf-3yVoBClzJW.jpg
Pengertian Mujahadah An-Nafs Lengkap dengan Contohnya dalam Kisah Nabi Yusuf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/330/3056452/10-contoh-fiil-madhi-lazim-dalam-bahasa-arab-beserta-artinya-cN4cPn1Onj.jpg
10 Contoh Fiil Madhi Lazim dalam Bahasa Arab Beserta Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/614/3054812/10-contoh-fiil-amr-di-dalam-alquran-beserta-artinya-qtV5baXIY6.jpg
10 Contoh Fiil Amr di Dalam Alquran Beserta Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/616/3054801/apa-itu-fiil-amr-ini-penjelasannya-dalam-kaidah-nahwu-shorof-bahasa-arab-r9PrAmpqqK.jpg
Apa Itu Fiil Amr? Ini Penjelasannya dalam Kaidah Nahwu Shorof Bahasa Arab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/20/330/3051839/5-contoh-nun-taukid-tsaqilah-dan-khofifah-serta-cara-membacanya-1ONZYpQH1M.jpg
5 Contoh Nun Taukid Tsaqilah dan Khofifah serta Cara Membacanya
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement