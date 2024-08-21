Apa Itu Lam Muzahlaqoh? Ini Penjelasannya Beserta Contoh dan Cara Membacanya

APA itu lam muzahlaqoh? Berikut ini penjelasannya beserta contoh dan tata cara membacanya. Sangat penting diketahui kaum Muslimin agar lancar berbahasa Arab.

Lam muzahlaqoh termasuk ilmu shorof, salah satu cabang dalam ilmu tata bahasa Arab yang membahas permasalahan bentuk suatu kalimat atau kata, baik tentang perubahan bentuk, penambahan huruf, susunan huruf yang membentuk kata.

Dihimpun dari laman Pesantrenmaqi.net, Musyrif Aam Pesantren MAQI Ustadz Kurnia Lirahmat menjelaskan lam muzahlaqoh adalah lam taukid atau lam ibtida' yang digelindingkan atau tergeser posisinya.

Cirinya antara lain pada huruf lam terdapat harakat fathah dan sebelumnya terdapat huruf إِنَّ atau inna.

Awalnya huruf lam ini adalah lam taukid yakni huruf untuk menguatkan makna kalimat. Ia disebut juga sebagai lam ibtida' karena berada di awal kalimat.

Dikarenakan ada huruf إِنَّ atau inna, maka lam ibtida' harus mengalah dan digeser keberadaannya, sehingga ia bertempat ke isim setelahnya (yakni khobar inna).

Maka itulah, huruf ini dinamakan lam muzahlaqoh atau lam yang bergeser, karena inna tidak mungkin bersatu dengan lam. Dalam hal ini, huruf lam ibtida' "mengalah" sehingga inna menggantikan posisinya di awal kalimat.

Proses Metamorfosis Tarkib

- Jika tanpa lam taukid/lam ibtida'

اَلْإِنْسَانُ فِيْ خُسْرٍ

"Manusia itu berada dalam kerugian."

Susunannya = Mubtada' + khabar (jar majrur)

- Setelah dimasuki lam taukid/lam ibtida'

لَلْإِنْسَانُ فِيْ خُسْرٍ

"Benar-benar manusia itu berada dalam kerugian."

Susunannya = Lam taukid/lam ibtida' + mubtada' + khabar (jar majrur)

- Setelah dimasuki إِنَّ /inna

Masuknya إنَّ mengubah mubtada' menjadi isim إنَّ /inna dan khabar menjadi khabar إنَّ /inna. Masuknya إنَّ pada kalimat لَلْإِنْسَانُ menggeser posisi huruf lam ke kata في خسر

إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَفِي خُسۡرٍ

"Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian."

Susunannya = Inna + isim inna (berupa dhamir) + lam muzahlaqoh + khabar inna (jar majrur)

Dengan adanya inna dan lam taukid dalam satu kalimat, maka makna kalimatnya menjadi sangat kuat. Makna taukidnya lebih kuat daripada hanya dimasuki lam ibtida'/lam taukid atau inna secara sendiri sendiri.