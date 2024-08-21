Advertisement
HOME MUSLIM TRAVEL MUSLIM

Bintang Bisa Mengeluarkan Cahaya, Ternyata Ini Penyebabnya Kata Alquran dan Sains

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |09:22 WIB
Bintang Bisa Mengeluarkan Cahaya, Ternyata Ini Penyebabnya Kata Alquran dan Sains
Ilustrasi Alquran dan sains ungkap penyebab bintang mengeluarkan cahaya. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

ALQURAN dan sains mengungkap penyebab bintang bisa mengeluarkan cahaya. Bintang merupakan salah satu benda langit yang paling mudah dikenali. Pasalnya, bintang memiliki pancaran cahaya yang sangat indah. Keajaiban bintang pun sudah diterangkan secara jelas di dalam kitab suci Alquran. 

Namun tahukah, bintang yang terlihat kecil dari muka bumi sebenarnya adalah sebuah benda yang berukuran sangat masif. Cahaya bintang yang terlihat dekat dari bumi ternyata berjarak sangat jauh. Hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam sebuah ayat suci Alquran.

Info grafis sains buktikan bulan menjauhi bumi layaknya keterangan Alquran. (Foto: Okezone)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Alquran Surat At-Tariq Ayat 3:

النَّجْمُ الثَّاقِبُ

Artinya: "(Yaitu) bintang yang cahayanya menembus." (QS At-Tariq: 3)

Dihimpun dari buku "Sains Berbasis Alquran" karya Ridwan Abdullah Sani, dijelaskan bahwa cahaya bintang muncul akibat pancaran sinar gamma yang dihasilkan oleh reaksi inti fusi pada bintang.

Ketika radiasi tersebut menembus bagian luar bintang, sebagian energinya berkurang sehingga gelombangnya berubah dan menjadi cahaya tampak. 

1 2
Telusuri berita muslim lainnya
