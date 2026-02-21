Hal Apa Saja yang Membatalkan Puasa? Ini Penjelasan Menurut Muhammadiyah

JAKARTA - Saat menjalankan ibadah puasa Ramadhan, kadang muncul pertanyaan-pertanyaan mengenai hal-hal apa saja yang membatalkan puasa. Pertanyaan seperti: apakah muntah membatalkan puasa? Bagaimana dengan menangis, apakah membatalkan puasa?, kerap diajukan di Bulan Ramadhan.

Muhammadiyah, melalui Paham Hisab Muhammadiyah dan Tuntunan Ibadah Bulan Ramadan yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Berikut beberapa hal yang membatalkan puasa menurut Muhammadiyah, sebagaimana dikutip dari laman resminya, Sabtu. (21/2/2026):

Makan dan Minum

Hal yang paling jelas membuat puasa batal adalah makan dan minum. Puasa menjadi tidak sah atau batal oleh sebab memasukkan sesuatu ke dalam tubuh melalui mulut atau hidung, seperti menelan makanan, minum air, atau obat, atau juga ber-istinsyaq (memasukkan air ke hidung saat berwudu) yang kebablasan sehingga air masuk ke dalam perut.

Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 187:

وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِۖ

Artinya: “Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar…” [QS. al-Baqarah (2): 187].