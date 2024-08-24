Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Ingin Jadi Orang yang Selalu Ikhlas? Lakukan Amalan Salih Ini

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |11:39 WIB
Ingin Jadi Orang yang Selalu Ikhlas? Lakukan Amalan Salih Ini
Ilustrasi amalan salih agar bisa menjadi orang yang selalu ikhlas. (Foto: Shutterstock)
IKHLAS merupakan sifat yang sangat mulia bagi kaum Muslimin. Agama Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa mengedepankan kesabaran dan ikhlas dalam menjalani serta menerima segala hal yang ada dalam hidup.

Tentu saja untuk menjadi orang yang sabar terlebih ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diperlukan latihan dan pembiasaan.

Ustadz Dr Firanda Andirja Lc MA. (Foto: YouTube Yufid TV)

"Lantas, bagaimana cara melatih diri agar menjadi orang yang ikhlas? Kuncinya adalah selalu menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah Azza wa jalla," jelas Ustadz Dr Firanda Andirja Lc MA dalam kanal YouTube-nya.

Dia menerangkan, manusia sering merasa sudah ikhlas saat berbuat sesuatu terlebih kebaikan, namun ternyata keikhlasan tersebut sirna saat mengetahui bahwasanya balasan atas kebaikan tersebut adalah suatu keburukan ataupun ujian lainnya.

Seperti pepatah "Air susu dibalas air tuba", semisal ada seseorang yang berbuat baik kepada keluarga, teman dan kerabatnya namun malah dibalas dengan tindakan makian atau omongan tidak baik di belakang dan berbagai tindakan negatif lain, saat mengetahuinya mungkin saja ia akan sakit hati atau bahkan marah.

Sesungguhnya hal itu merupakan tindakan manusiawi, namun untuk mencegahnya harus meniatkan dan mengingat bahwa perbuatan baik yang dilakukan semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. 

Halaman:
1 2
