SERBA SERBI MUSLIM

Kisah Cecep Cleaner Masjid, Ikhlas Bersih-Bersih hingga Dapat Umrah Gratis

Salam Ramdhani , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |18:07 WIB
Kisah Cecep Cleaner Masjid, Ikhlas Bersih-Bersih hingga Dapat Umrah Gratis
Kisah Cecep cleaner masjid berangkat umrah gratis. (Foto: Instagram @cleanermasjid)
KISAH Cecep cleaner masjid sangat memberi inspirasi bagi banyak orang. Pemilik nama lengkap Muhammad Cecep Abdullah asal Jawa Barat ini telah mencuri perhatian banyak orang melalui aksinya yang mulia.

Cecep cleaner masjid yang kini berusia 26 tahun telah membersihkan toilet masjid secara sukarela selama bertahun-tahun. Ia dikenal melalui akun Instagram @cleanermasjid yang mulai mendokumentasikan aksinya membersihkan masjid sejak awal Mei 2024. 

Aksinya ini viral dan mendapat banyak perhatian serta apresiasi dari masyarakat luas. Banyak sekali orang yang memuji tindakan mulia Cecep. Bahkan, tidak sedikit juga yang turut membantu mendonasikan uang untuk membeli perlengkapan kebersihan masjid.

Perbuatan mulia Cecep tersebut telah ditonton oleh lebih dari 1 juta orang dan diikuti 505 ribu warganet. Berikut ini fakta menarik dari Cecep cleaner masjid, sebagaimana telah Okezone himpun: 

Viral pemuda Cecep Abdullah keliling desa membersihkan toilet dan tempat wudhu masjid. (Foto: Instagram @lagi.viral/@cleanermasjid)

12 Tahun Membersihkan Toilet Masjid

Kebiasaan membersihkan masjid sebenarnya sudah tertanam sejak Cecep menimba ilmu di Pondok Pesantren At-Tibyan, Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dirinya keluar dari pesantren pada tahun 2012 akibat faktor ekonomi.

Cecep kemudian merantau ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Akibat keterbatasan biaya, ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan sering singgah di masjid untuk beristirahat.

Dia prihatin karena sering mendapati kondisi toilet dan tempat wudhu yang sangat kotor. Rasa inisiatifnya muncul dan mulai membersihkan toilet dan tempat wudhu tersebut dengan alat kebersihan seadanya. 

Sejak saat itu Cecep selalu menyempatkan diri membersihkan toilet serta tempat wudhu yang kotor di masjid-masjid yang disinggahi. Semangatnya menjaga kebersihan masjid tidak pernah pudar bahkan hingga hari ini.

Total lebih dari 28 video bersih-bersih masjid yang telah diunggah Cecep di akun Instagramnya. Dia juga mengaku hingga hari ini telah banyak masjid yang dibersihkan secara sukarela sejak tahun 2014. 

