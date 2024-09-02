Kiamat Akibat Ulah Manusia, Alquran dan Sains Jelas Membeberkan

ALQURAN dan sains jelas membeberkan bahwa datangnya hari kiamat akibat ulah manusia. Dalam sudut pandang sains, ada sejumlah teori yang menyatakan kiamat bisa terjadi. Sementara menurut ajaran Islam, kiamat sebagai bagian dari iman, termuat dalam Rukun Iman urutan kelima.

Kiamat dalam persptektif sains dijelaskan dalam beberapa skema yang terjadi di alam, mulai asteroid besar menabrak planet bumi hingga panas matahari yang terus meningkat.

Dilansir buku "Tafsir Ilmi, Kiamat dalam Perspektif Alquran dan Sains", dijelaskan segala peristiwa pasti diawali dengan munculnya tanda-tanda.

Mengenai tanda fisik kiamat di bumi, bahasan tentang kerusakan di darat dan laut adalah topik yang tidak bisa dilewatkan. Secara kasat mata dapat dirasakan bahwa bumi makin rusak.

Hal ini bisa dilihat dari hutan yang makin gundul akibat ulah umat manusia, sehingga mengakibatkan tanah longsor serta banjir. Kemudian lingkungan perkotaan makin tidak nyaman, udara makin kotor dan panas, sampah pun bertebaran di mana-mana.

Selain itu, anomali iklim ekstrem dan krisis iklim menyebabkan kekeringan panjang, curah hujan besar, serta bencana lainnya kini makin sering terjadi.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (QS Ar-Rum: 41)