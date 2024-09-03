Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Pemain Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen Tahalul Botak Usai Umrah, Ini Keutamaannya yang Luar Biasa Besar

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |17:03 WIB
Pemain Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen Tahalul Botak Usai Umrah, Ini Keutamaannya yang Luar Biasa Besar
Keutamaan tahalul sampai botak usai umrah seperti pemain Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen. (Foto: Instagram @0ratmangoen)
A
A
A

PENYERANG Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen tahalul botak usai menunaikan ibadah umrah. Ternyata keutamaannya luar biasa besar.

Sebagaimana diberitakan, Ragnar Oratmangoen bersama para pemain Timnas Indonesia menjalani ibadah umrah pada Senin 2 September 2024 sebelum bertanding melawan Arab Saudi. 

Ragnar Oratmangoen mengunggah momen dirinya bertahalul usai menjalani ibadah umrah bareng para pemain Timnas Indonesia lain. Pemain FCV Dender ini sempat berfoto dan melakukan tawaf mengelilingi Kakbah.

Setelah itu, Ragnar menjalani rukun lainnya dari ibadah umrah yakni tahalul. Terlihat penyerang sayap tersebut duduk di tempat pangkas rambut sekitar Masjidil Haram, kemudian petugas yang memegang pisau cukur mulai memotong habis rambutnya hingga botak. 

Ragnar Oratmangoen tahalul botak usai umrah. (Foto: Instagram @0ratmangoen)

Keutamaan Tahalul Sampai Botak

Sebagaimana telah Okezone himpun, tahalul merupakan salah satu rukun dalam ibadah haji dan umrah yang artinya menghalalkan kembali apa yang sebelumnya diharamkan selama ihram.

Dalam ilmu fikih, tahalul maknanya adalah keluar dari ihram karena telah selesai melaksanakan keseluruhan manasik haji atau umrah. Tahalul dapat dilakukan dengan mencukur rambut.

Dalam pelaksanaannya, tahalul dapat dilakukan dengan dua cara, yakni halqu (mencukur rambut sampai botak) dan taqshir (memotong sebagian rambut). 

Dalam kitab suci Alquran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ ۖ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ۖ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya, tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya (yaitu) bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat." (Quran Surat Al Fath Ayat 27)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa mencukur rambut (halqu) dan memendekkan rambut (taqshir) dibolehkan keduanya dalam tahalul. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/398/3136338/umrah-0uVp_large.jpg
Apakah Umrah Bisa Dibadal seperti Haji?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/26/330/3107948/umrah-8cTv_large.jpg
Hukum Wanita Umrah Sebelum Habis Masa Iddah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/03/330/3092050/8-keutamaan-umrah-pahala-berlipat-ganda-T7D6fe7NHy.jfif
8 Keutamaan Umrah, Pahala Berlipat Ganda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/618/3072781/niat-miqat-umrah-di-masjid-bir-ali-kx0urkLc9k.jpeg
Niat Miqat Umrah di Masjid Bir Ali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/614/3066195/setahun-lebih-dirawat-di-rs-arab-saudi-jamaah-umrah-asal-madura-pulang-ke-tanah-air-fnVNtb2Y0K.jpg
Setahun Lebih Dirawat di RS Arab Saudi, Jamaah Umrah asal Madura Pulang ke Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/614/3062492/cerita-fajar-sadboy-dijodohkan-dengan-wanita-di-jabal-rahmah-saat-umrah-zP8HXiexMK.jpg
Cerita Fajar Sadboy Dijodohkan dengan Wanita di Jabal Rahmah saat Umrah
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement