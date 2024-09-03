Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TRAVEL MUSLIM

Kiamat Ditandai Air Laut Jadi Panas, Alquran dan Sains Beberkan Prosesnya

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |18:03 WIB
Kiamat Ditandai Air Laut Jadi Panas, Alquran dan Sains Beberkan Prosesnya
Ilustrasi Alquran dan sains jelaskan tanda hari kiamat air laut jadi panas. (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

ALQURAN dan sains mengungkap datangnya hari kiamat ditandai air laut jadi panas. Persoalan laut beserta kehidupan di dalamnya tercantum di Alquran, termasuk nasibnya saat kiamat nanti.

Seluruh air laut memanas ketika terjadi hari kiamat, tidak ada yang bisa mengembalikannya seperti semula. Padahal, airnya terbentang sangat luas dan tetesannya pun tidak pernah terhitung.

Info grafis kejadian besar sebelum kiamat. (Foto: Okezone)

Dijelaskan pada "Buku Pintar Sains Dalam Alquran Mengerti Mukjizat Ilmiah Firman Allah" karya Dr Nadiah Thayyarah, terdapat salah satu ayat di dalam Alquran yang menegaskan bahwa kelak air laut akan memanas.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ

Artinya: "Dan laut yang di dalam tanahnya ada api." (Quran Surat At-Tur Ayat 6)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersumpah atas nama laut yang masjur. Kata "masjur" dalam bahasa Arab berarti sesuatu yang dinyalakan sehingga menjadi panas.

Kemudian hal itu terbukti secara ilmiah, suatu hari nanti gunung-gunung berapi akan muncul dari dasar lautan dan memuntahkan lavanya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/614/3084924/alquran-dan-sains-jelaskan-soal-proses-terjadinya-hujan-c5XdDQi51a.jpg
Alquran dan Sains Jelaskan soal Proses Terjadinya Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/614/3079985/keajaiban-alquran-dan-sains-soal-proses-fotosintesis-YfnsNsKpKC.jpg
Keajaiban Alquran dan Sains soal Proses Fotosintesis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/615/3077461/alquran-dan-sains-ungkap-gunung-bisa-bergerak-cepat-layaknya-awan-65GZBPSeDE.jpg
Alquran dan Sains Ungkap Gunung Bisa Bergerak Cepat Layaknya Awan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/614/3077418/terapi-bacaan-alquran-menyehatkan-tubuh-ilmu-sains-temukan-buktinya-B70WFUEWbQ.jpg
Terapi Bacaan Alquran Menyehatkan Tubuh, Ilmu Sains Temukan Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/330/3076310/keajaiban-alquran-dan-sains-ungkap-kehidupan-luar-angkasa-2bC7PbcPSu.jpg
Keajaiban Alquran dan Sains Ungkap Kehidupan Luar Angkasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/621/3075328/mengerikan-ini-keadaan-permukaan-matahari-yang-diungkap-alquran-dan-sains-3Etx5VfLag.jpg
Mengerikan! Ini Keadaan Permukaan Matahari yang Diungkap Alquran dan Sains
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement