Kiamat Ditandai Air Laut Jadi Panas, Alquran dan Sains Beberkan Prosesnya

Ilustrasi Alquran dan sains jelaskan tanda hari kiamat air laut jadi panas. (Foto: Istimewa/Okezone)

ALQURAN dan sains mengungkap datangnya hari kiamat ditandai air laut jadi panas. Persoalan laut beserta kehidupan di dalamnya tercantum di Alquran, termasuk nasibnya saat kiamat nanti.

Seluruh air laut memanas ketika terjadi hari kiamat, tidak ada yang bisa mengembalikannya seperti semula. Padahal, airnya terbentang sangat luas dan tetesannya pun tidak pernah terhitung.

Dijelaskan pada "Buku Pintar Sains Dalam Alquran Mengerti Mukjizat Ilmiah Firman Allah" karya Dr Nadiah Thayyarah, terdapat salah satu ayat di dalam Alquran yang menegaskan bahwa kelak air laut akan memanas.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ

Artinya: "Dan laut yang di dalam tanahnya ada api." (Quran Surat At-Tur Ayat 6)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersumpah atas nama laut yang masjur. Kata "masjur" dalam bahasa Arab berarti sesuatu yang dinyalakan sehingga menjadi panas.

Kemudian hal itu terbukti secara ilmiah, suatu hari nanti gunung-gunung berapi akan muncul dari dasar lautan dan memuntahkan lavanya.