HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Apakah Dana Haji Boleh Diinvestasikan ke Pasar Saham?

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |20:40 WIB
Apakah Dana Haji Boleh Diinvestasikan ke Pasar Saham?
Ilustrasi dana haji diinvestasikan ke pasar saham. (Foto: Kemenag.go.id)
A
A
A

APAKAH dana haji boleh diinvestasikan ke pasar saham? Diketahui bahwa Indonesia selalu mendapat kuota haji yang sangat besar setiap tahunnya. Pengelolaan dana haji pun selalu menjadi pertanyaan. 

Menurut Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dengan melakukan investasi di dalam maupun luar negeri akan memberikan banyak manfaat dalam pengelolaan biaya haji.

Info grafis tanda haji mabrur menurut Alquran dan hadits. (Foto: Okezone)

Anggota Dewan Pengawas BPKH Heru Muara Sidik mengatakan pengelolaan dana haji telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014.

Undang-undang tersebut merincikan bagaimana penghimpunan, penempatan, investasi di surat berharga dan emas, serta investasi langsung lainnya.

Untuk menjamin likuditas dana haji dua kali sejak tahun lalu, Heru menjelaskan bahwa komposisi investasi yang dilakukan telah diatur.

"Misalkan kayak tahun ini. Di mana tahun lalu kita sudah mengeluarkan Rp18 triliun satu pemberangkatan. Dan, kita menetapkan likuiditas limitnya itu Rp36 triliun, tapi biasanya itu minimal," katanya dalam Market Review IDX Channel beberapa waktu lalu. 

Halaman:
1 2
