Doa Sebelum dan Sesudah Belajar Lengkap dengan Keistimewaannya

DOA sebelum dan sesudah belajar lengkap dengan keistimewaannya sangat menarik diketahui para pelajar. Penting diketahui siswa-siswi mendapat kemudahan serta keberkahan menuntut ilmu.

Belajar atau menuntut ilmu merupakan salah satu bentuk ibadah dalam ajaran agama Islam. Bahkan, ayat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam saat menjadi nabi dalam Surat Al 'Alaq pun memiliki arti "Bacalah" (QS Al 'Alaq: 1).

Hal itu menunjukkan bahwa kedudukan ilmu dalam agama Islam begitu mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Sebagaimana dalam firman-Nya:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا۟ فِى ٱلْمَجَٰلِسِ فَٱفْسَحُوا۟ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ ۖ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُوا۟ فَٱنشُزُوا۟ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ دَرَجَٰتٍ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: "Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: 'Berlapang-lapanglah dalam majelis,' maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: 'Berdirilah kamu,' maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS Al Mujadalah: 11)

Menuntut ilmu juga mendapat perhatian dari Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam. Dalam riwayat hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda:

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

"Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga." (HR Muslim nomor 2699)

Agar dimudahkan dalam menyerap pelajaran atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bacaan doa sebelum dan sesudah belajar berikut ini, sebagaimana telah Okezone himpun:

Doa Sebelum Belajar

رَضِتُ بِااللهِ رَبَا وَبِالْاِسْلاَمِ دِيْنَا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيَا وَرَسُوْلاَ رَبِّ زِدْ نِيْ عِلْمًـاوَرْزُقْنِـيْ فَهْمًـا

Arab latin: Rodlittu billahirobba, wabi islamidina, wabimuhammadin nabiyyaw warasulla, robbi zidnii ilmaa warzuqnii fahmaa.

Artinya: "Kami ridho Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik."