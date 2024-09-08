Alquran dan Sains Beberkan Proses Bintang-Bintang di Langit Bisa Mati

Ilustrasi Alquran dan Sains beberkan proses bintang-bintang di langit bisa mati. (Foto: Shutterstock)

ALQURAN dan sains membeberkan lengkap proses bintang-bintang di langit bisa mati. Sebagaimana dijelaskan pada buku "Sains dalam Alquran" bahwa bintang juga makin terlihat jelas ketika tidak ada cahaya di sekitar wilayah yang menyaksikannya.

Namun ternyata dengan bantuan teleskop raksasa, para ilmuwan bisa mengetahui terdapat ratusan bintang mati setiap jam.

Sebelum mati, sinar di bintang itu tiba-tiba bertambah terang, bahkan mencapai ratusan ribu kali terangnya matahari. Ukurannya pun membesar ribuan kilometer per detik.

Kembali pada ayat suci Alquran, disebutkan bahwa akhir dari kehidupan planet-planet adalah jatuh berserakan melalui firman-Nya:

وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْۙ

"Dan apabila planet-planet jatuh berserakan." (Quran Surat Al Infithar Ayat 2)