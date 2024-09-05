10 Ayat Alquran yang Terbukti secara Sains, Ada tentang Penyebab Jasad Firaun Masih Utuh

DIBAHAS 10 ayat Alquran yang terbukti secara sains. Alquran diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Para ilmuwan sains pun telah membuktikan kebenaran isi Alquran yang dikaitkan dengan ilmu pengetahuan.

Setidaknya ada 10 ayat Alquran yang terbukti secara sains. Membahas tentang apa saja ayat-ayat Alquran tersebut? Berikut ini penjelasannya, sebagaimana telah Okezone himpun:

1. Sungai bawah laut

Temuan sungai di bawah laut ini tidak terlepas dari kisah menarik tentang seorang ahli oceanografer terkemuka asal Prancis bernama Jacques-Yves Cousteau. Pada suatu hari ketika sedang melakukan eksplorasi bawah laut, tiba-tiba dia menemui beberapa kumpulan mata air tawar yang tidak bercampur dengan air laut. Seolah ada dinding atau membran yang membatasi keduanya.

Hal itu ternyata sesuai dengan penjelasan dalam Alquran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya:

"Dan Dialah yang membiarkan dua laut mengalir (berdampingan); yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit; dan Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi." (Quran Surat Al Furqan Ayat 53)

2. Jasad Firaun masih utuh

Firaun merupakan penguasa pada masa Mesir Kuno. Jasad Firaun sebagaimana dijelaskan dalam Alquran Surat Yunus Ayat 92 yang artinya:

"Maka hari ini Kami biarkan engkau (Firaun) terlepas dari badanmu (yang tidak bernyawa ditelan laut) untuk menjadi tanda bagi orang-orang setelahmu (supaya mereka mengambil pelajaran). Dan (ingatlah) sesungguhnya kebanyakan manusia lengah terhadap tanda-tanda kekuasaan Kami."

Profesor Dr Maurice Bucaille dalam penelitiannya berhasil menemukan fakta bahwa terdapat sisa-sisa garam yang masih melekat pada jasad mumi Firaun. Selain itu, diketahui juga jasad itu dikeluarkan dari laut serta dijadikan mumi dan awet hingga sekarang.

3. Sidik jari

Pola sidik jari ada dalam setiap tangan manusia dan sifatnya permanen. Ini berarti bayi hingga orang dewasa pola sidik jarinya tidak akan berubah.

Sidik jari ini telah jauh lebih lama disampaikan dalam Alquran Surat Al Qiyamah Ayat 3–4 yang artinya: "Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan (kembali) tulang belulangnya? Bukan demikian, sebenarnya Kami kuasa menyusun (kembali) jari jemarinya dengan sempurna."

4. Segala sesuatu diciptakan berpasangan

Ilmuwan sains asal Inggris bernama Paul Dirac melakukan penelitian yang membuktikan bahwa materi diciptakan secara berpasangan (terdapat proton dan neutron dalam elektron). Ia memperoleh anugerah Nobel di bidang fisika pada tahun 1933 atas penemuan tersebut.

Dijelaskan dalam Alquran Surat Adz-Dzaariyat Ayat 49 yang artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah."

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan segala sesuatu secara berpasangan, termasuk berbagai partikel yang ada di bumi.

5. Tumbuhan bertasbih

Journal of Plant Molecular Biologies mengungkapkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh tim ilmuwan asal Amerika Serikat. Ilmuwan meneliti suara ultrasonik yang berasal dari tumbuhan.

Penelitian yang dipimpin Profesor William Brown ini kemudian merekam dan menyimpan suara ultrasonik dari tumbuhan dan mengubahnya menjadi gelombang elektrik optik, kemudian ditampilkan ke layar monitor dalam bentuk rangkaian garis. Garis-garis tersebut membentuk lafadz Allah dan diketahui sebagai kalimat tasbih.

Hal itu ternyata sudah lama diterangkan dalam Alquran: "Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun." (QS Al Israa': 44)