Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

MTQ Nasional ke-30, Kemenag Bagikan Ribuan Mushaf Alquran dan Buku Keislaman

Widya Michella , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |22:24 WIB
MTQ Nasional ke-30, Kemenag Bagikan Ribuan Mushaf Alquran dan Buku Keislaman
Kemenag Bagikan Ribuan Mushaf Alquran dan Buku Keislaman
A
A
A

SAMARINDA - Kementerian Agama (Kemenag) membagikan 1.000 mushaf Alquran dan 200 terjemahan secara gratis dalam Pameran Expo Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional ke-30. Pembagian ini dilakukan di stan pameran Kemenag di Convention Hall Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Kepala UPQ Jamaluddin M. Marki mengatakan, pihaknya juga membagikan buku-buku keislaman berbagai judul topik yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Masyarakat Islam, seperti Ensiklopedia Seni Budaya Islam di Nusantara, Moderasi Beragam Perspektif Bimas Islam dan lain sebagainya.

“Kita juga memamerkan berbagai produk, seperti mushaf Alquran, Alquran terjemahan, Mushaf Alquran Braille dan Mushaf Alquran Isyarat,”ujar Jamaluddin, Kamis (12/9/2024).

Lebih lanjut dia mengatakan, sesuai arahan Menteri Agama, Unit Percetakan Al-Qur’an (UPQ) sedang memproduksi Mushaf Alquran Braille dan Mushaf Alquran Isyarat Metode Kitabah ini sebagai upaya Kemenag untuk memenuhi dan mewujudkan akses salah satu kebutuhan literasi keagamaan bagi hak penyandang disabilitas.

“Kemudahan akses layanan kitab suci ini juga sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas,” tutup Jamal.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Kepustakaan Islam, Nur Rahmawati, menekankan pentingnya literasi keislaman dalam memperkuat pemahaman agama masyarakat.

Buku-buku keislaman yang diterbitkan Kemenag, menurutnya, membantu memperluas wawasan masyarakat mengenai ajaran Islam, sejarah, moderasi beragama, dan lainnya.

"Buku-buku keislaman yang kami bagikan ini bisa menjadi sumber pengetahuan yang bermanfaat, membantu masyarakat memahami Islam secara lebih mendalam dan menciptakan generasi yang bijaksana dalam beragama," ujar Nur.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement