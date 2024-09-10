Menag: MTQ 2024 Kalimantan Timur Simbol Dimulainya Peradaban Baru

MENTERI Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan terpilihnya Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ Nasional Ke-30/2024 menjadi simbol dimulainya awal peradaban baru dalam sejarah Indonesia.

"MTQ Nasional ke-30 tahun ini memiliki makna yang sangat istimewa, karena bertepatan dengan pencapaian penting bagi bangsa, yakni penyelenggaraan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus yang lalu, sebagai babak baru dalam sejarah bangsa," ungkap Menag dalam Seremoni Pembukaan MTQ Nasional XXX di Gelora Kadrie Oening, Kota Samarinda, Kaltim, Ahad 8 September 2024 malam.

Pria yang akrab disapa Gus Men ini mengungkapkan inovasi untuk menghadirkan hal-hal baru terus dilakukan, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi digital dalam penyelenggaraan MTQ 2024.

"Transformasi digital ini adalah langkah penting untuk menghadirkan MTQ yang lebih inklusif dan modern, namun tetap menjaga nilai-nilai tradisional dan spiritual yang menjadi inti dari kegiatan ini," jelasnya seperti dikutip dari Kemenag.go.id.