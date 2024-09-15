Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Saksikan Cahaya Hati Indonesia "Bertaubat dari Dosa Sihir " Bersama David Chalik, Ustadz M Choiril Alam, Ustadz Taufiqurrahman dan Narasumber Spesial Ria Puspita, Pukul 12.00 WIB, hanya di i

Karina Astawidara , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |10:08 WIB
Saksikan Cahaya Hati Indonesia "Bertaubat dari Dosa Sihir " Bersama David Chalik, Ustadz M Choiril Alam, Ustadz Taufiqurrahman dan Narasumber Spesial Ria Puspita, Pukul 12.00 WIB, hanya di i

Karina Astawidara , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |10:08 WIB
Saksikan Cahaya Hati Indonesia
A
A
A

CAHAYA Hati Indonesia kembali hadir menemani akhir pekan Anda di rumah dengan tema spesial “Bertaubat dari dosa sihir”. Dalam episode kali ini, kita akan mendalami makna dalam Islam tentang Bertaubat dari dosa sihir adalah proses spiritual yang sangat penting bagi seseorang yang ingin kembali kepada Allah setelah terlibat dalam praktik sihir. Dalam Islam, sihir dianggap sebagai salah satu dosa besar karena melibatkan kekuatan gaib yang menyesatkan dan dapat merusak keimanan.

Acara yang dipandu oleh David Chalik, Ustadz M Choiril Alam, Ustadz Taufiqurrahman yang akan memandu diskusi dengan penuh kehangatan dan inspirasi.

Tidak hanya itu, episode kali ini juga akan menghadirkan bintang tamu istimewa, Ria Puspita , Mantan dukun Santet Ilmu Hitam yang kini sudah bertaubat dan kembali ke jalan Allah. 

“Kesombongan diawali dari melakukan perbandingan dengan orang lain” (Ustadz M Choirul Alam). Dalam terminologi Islam, sihir didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan bantuan jin atau makhluk ghaib, melalui kekuatan yang melampaui batas manusia normal. Sihir ini bertujuan untuk mempengaruhi pikiran, tubuh, atau kehidupan seseorang dengan cara yang tidak wajar.

Allah Ta'ala menyebutkan sihir dalam Al-Qur'an sebagai sesuatu yang membawa keburukan dan fitnah. Salah satu ayat yang berbicara mengenai sihir adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 102, yang menggambarkan kisah dua malaikat Harut dan Marut yang menguji manusia dengan ilmu sihir, dan mereka memperingatkan bahwa ilmu tersebut dapat mendatangkan keburukan.

Setiap episode Cahaya Hati Indonesia dilengkapi dengan segmen “Ngaji Yuk” bersama Ustadz Munawir Ngacir. Di segmen ini  pemirsa di studio dan di rumah diajak untuk belajar mengaji serta untuk memperdalam pemahaman keagamaan. Jangan lewatkan juga kesempatan untuk memperkaya ilmu-ilmu spiritual dan pengetahuan agama kita serta mari bersama-sama menapaki akhir pekan dengan makna yang mendalam dari ajaran Al Quran.

Saksikan “Cahaya Hati Indonesia”, setiap sabtu dan Minggu pukul 12.00 WIB, hanya di iNews. Bagi Jemaah majelis taklim dimanapun berada. Mau hadir jadi jamaah langsung di program Cahaya Hati Indonesia? Yuk, daftar gratis hubungi Wahyu di nomor 0823-8767-8887.

(Fahmi Firdaus )

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
