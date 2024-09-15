Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TRAVEL MUSLIM

Alquran dan Sains Beberkan Munculnya Fenomena 4 Musim di Muka Bumi

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |08:15 WIB
Alquran dan Sains Beberkan Munculnya Fenomena 4 Musim di Muka Bumi
Ilustrasi Alquran dan sains beberkan penyebab fenomena empat musim di muka bumi. (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

ALQURAN dan sains membeberkan lengkap munculnya fenomena empat musim di muka bumi. Diketahui bahwa setiap negara memiliki musim berbeda-beda. Ada negara yang mempunyai dua hingga empat musim. 

Melalui peralihan musim ini memberikan keseimbangan bagi alam dan kelangsungan kehidupan umat manusia. Jikalau makhluk hidup hanya merasakan satu musim, maka bisa menimbulkan pengaruh buruk.

Adanya fenomena empat musim di muka bumi ternyata telah lebih dulu dibahas dalam kitab suci Alquran. Ulama juga membahas fungsi dari pergantian empat musim ini, salah satunya Ibnu Qayyim Al Jauziah. Demikian sebagaimana dirangkum Okezone.

Dijelaskan bahwa saat musim dingin, hawa panas tersimpan di dalam gua-gua, perut Bumi, dan gunung; sedangkan di luar dalam keadaan dingin. Tubuh hewan-hewan menjadi kuat, begitu juga alam, dan panas yang menerpa tubuh selama musim panas diganti dengan hawa dingin.

Pada musim semi, tanaman mulai merekah. Pepohonan mulai muncul dengan bunga, sedangkan hewan mulai berkembang biak.

Lalu ketika musim panas, udara memuai, tanaman serta buah menjadi sulit tumbuh. Musim panas bisa menjadi menakutkan apabila berlangsung dalam waktu yang begitu lama.

Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Alquran Surat Al A'raf Ayat 130:

وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

"Dan sesungguhnya Kami telah menghukum (Firaun dan) kaumnya dengan (mendatangkan) musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan, supaya mereka mengambil pelajaran." (QS Al A'raf: 130) 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/614/3084924/alquran-dan-sains-jelaskan-soal-proses-terjadinya-hujan-c5XdDQi51a.jpg
Alquran dan Sains Jelaskan soal Proses Terjadinya Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/614/3079985/keajaiban-alquran-dan-sains-soal-proses-fotosintesis-YfnsNsKpKC.jpg
Keajaiban Alquran dan Sains soal Proses Fotosintesis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/615/3077461/alquran-dan-sains-ungkap-gunung-bisa-bergerak-cepat-layaknya-awan-65GZBPSeDE.jpg
Alquran dan Sains Ungkap Gunung Bisa Bergerak Cepat Layaknya Awan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/614/3077418/terapi-bacaan-alquran-menyehatkan-tubuh-ilmu-sains-temukan-buktinya-B70WFUEWbQ.jpg
Terapi Bacaan Alquran Menyehatkan Tubuh, Ilmu Sains Temukan Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/330/3076310/keajaiban-alquran-dan-sains-ungkap-kehidupan-luar-angkasa-2bC7PbcPSu.jpg
Keajaiban Alquran dan Sains Ungkap Kehidupan Luar Angkasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/621/3075328/mengerikan-ini-keadaan-permukaan-matahari-yang-diungkap-alquran-dan-sains-3Etx5VfLag.jpg
Mengerikan! Ini Keadaan Permukaan Matahari yang Diungkap Alquran dan Sains
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement