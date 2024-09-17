Inilah Tahapan Ibadah Haji 2025, Mulai Pendaftaran hingga Kedatangan di Tanah Suci

INILAH tahapan penyelenggaraan ibadah haji 2025 Masehi/1446 Hijriah di Indonesia. Urutannya mulai pendaftaran hingga keberangkatan jamaah haji.

Tahapan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2025 sudah disampaikan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi pada acara Malam Tasyakuran Penutupan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1445 H dan Pemberian Kuota 1446 H di Kota Makkah pada 19 Juni 2024 atau 12 Dzulhijjah 1445 H.

Ketika itu diumumkan juga kuota haji 1446 H/2025 M bagi negara-negara pengirim jamaah haji. Indonesia kembali mendapat kuota jamaah haji sebanyak 221.000 orang.

Berikut ini jadwal penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 M/1446 H bagi jamaah Indonesia, sebagaimana dikutip dari Kemenag.go.id, Selasa (17/9/2024):

1. 12 Dzulhijjah 1445 H (18 Juni 2024)

- Penyerahan dokumen persiapan awal dan kuota haji

- Aktivasi garansi elektronik

- Aktivasi portofolio keuangan elektronik di e-Hajj

2. 1 Rabiul Awal 1446 H (4 September 2024)

- Mulai pertemuan persiapan

- Mulai rapat perusahaan penyedia layanan (paket, akomodasi, konsumsi)

- Pemilihan maskapai penerbangan

3. 20 Rabiul Tsani 1446 H (23 Oktober 2024)

- Finalisasi hasil serangkaian rapat persiapan

- Mulai tahap kontrak dengan perusahaan penyedia layanan

- Mulai penentuan lokasi penempatan di Masayair

4. 13 Rajab 1446 H (13 Januari 2025)

- Muktamar dan pameran haji

- Penandatanganan MoU persiapan haji

- Penandatanganan kesepakatan pemberangkatan (Tafwij)

5. 15 Syaban 1446 H (14 Februari 2025)

- Akhir tahapan penandatanganan kontrak layanan

6. 20 Syaban 1446 H (19 Februari 2025)

- Awal penerbitan visa

7. 20 Syawal 1446 H (18 April 2025)

- Akhir penerbitan visa

8. 1 Dzulqo'dah 1446 H (29 April 2025)

- Awal kedatangan jamaah haji di Tanah Suci