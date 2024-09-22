Advertisement
HOME MUSLIM TRAVEL MUSLIM

Kisah Abu Nawas Tangkap Maling Lari ke Arah Barat Pakai Cara Cegat dari Timur

Hantoro , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |06:23 WIB
Kisah Abu Nawas Tangkap Maling Lari ke Arah Barat Pakai Cara Cegat dari Timur
Ilustrasi kisah Abu Nawas menangkap maling. (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

ABU Nawas mendengar ada seorang ahli astronomi atau ahli ilmu falak di Jazirah Arab yang tinggal di desanya. Ahli astronomi itu merasa kemampuannya sangat mumpuni dalam ilmu geografi.

Berkat kemampuannya yang sangat tinggi inilah masyarakat lebih tertarik mendengarkan pernyataan dari ahli astronomi tersebut.

Ilustrasi kisah Abu Nawas. (Foto: Istimewa/Okezone)

Bahkan, masyarakat meninggalkan Abu Nawas yang dikenal suka omong kosong dan tidak memahami ilmu falak maupun geografi, dan lebih memilih memercayai teori-teori dari ahli astronomi tersebut.

Dilansir nu.or.id, ada salah satu teori dari ahli astronomi yang membuat masyarakat terkesima, yakni bumi berbentuk bulat seperti bola. Ahli astronomi itu mengatakan andaikan manusia berjalan ke barat terus maka akan tiba di tempat yang sama.

Sampai pada suatu hari ahli astronomi tersebut baru saja kehilangan barangnya. Seorang maling telah mencurinya.

Di saat yang sama, Abu Nawas sedang melintas di daerah rumahnya. Ahli Aastronomi itu lantas berteriak dan meminta tolong kepada Abu Nawas. 

Halaman:
1 2
