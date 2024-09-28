Alquran dan Sains Beberkan Hewan Kecil Kutu Bisa Hancurkan Sebuah Negara

Ilustrasi Alquran dan sains ungkap hewan kecil kutu bisa menghancurkan sebuah negara. (Foto: Shutterstock)

ALQURAN dan sains membeberkan hewan kecil kutu bisa menghancurkan sebuah negara. Ini ternyata fakta mengerikan dari kutu yang belum banyak diketahui.

Selama ini hewan kecil kutu dianggap sebagai salah satu serangga yang mengganggu kehidupan umat manusia.

Di dalam kitab suci Alquran, kutu dikaitkan dengan musibah yang menimpa bangsa Mesir sebagai bentuk mukjizat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Musa Alaihissallam.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ

Artinya: "Maka Kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak dan darah sebagai bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa." (QS Al A'raf: 133)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa serangan topan, serangan belalang, serangan kutu, dan serangan katak memorak-morandakan penduduk Mesir saat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengubah air menjadi darah.

Dilansir buku "Tafsir Ilmi Mengenai Hewan Jilid Pertama dalam Perspektif Alquran dan Sains (2016)", dijelaskan bahwa kutu menunjuk pada kelompok hewan artropoda yang berukuran kecil, bahkan sangat kecil.