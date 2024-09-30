Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Sembuh dari Sakit Ekstrem, Bule Cantik Ini Dapat Hidayah dan Yakin Bersyahadat

Hantoro , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |14:02 WIB
Sembuh dari Sakit Ekstrem, Bule Cantik Ini Dapat Hidayah dan Yakin Bersyahadat
Ilustrasi kisah bule cantik asal Belanda mengucap syahadat. (Foto: Freepik)
A
A
A

INILAH kisah bule cantik asal Belanda bernama Laila Tahri mengucap dua kalimat syahadat. Perjalanan mualaf make-up artist sekaligus beauty vlogger ini ternyata tidaklah mudah.

Bule cantik tersebut yakin mengucap dua kalimat syahadat setelah mengalami sakit perut ekstrem. Dia sebelumnya merupakan ateis atau tidak percaya Tuhan, akhirat, atau kehidupan setelah mati. Laila tinggal bersama ibunya setelah kedua orangtuanya bercerai saat usianya baru 3 tahun.

Kisah bule cantik Laila Tahri ucap syahadat. (Foto: YouTube Renung Kalbu)

Namun ketika mendapat gejala sakit perut yang sangat esktrem, membuat Laila memantapkan diri untuk menjadi seorang Muslimah.

"Aku tidak bisa menjelaskannya bagaimana rasanya kematian. Di mana ada pisau di dalam perutmu. Kamu tidak bisa bergerak karena jika bergerak akan mati. Begitulah rasanya, dan aku pergi ke dokter untuk itu, dan mereka mengatakan kepadaku, 'Anda stres berat'," ujarnya seperti dilansir kanal YouTube Renung Kalbu.

"Saat itu aku tidak tahu bagaimana berdoa. Aku langsung saja sujud dan bertanya kepada Tuhan, 'Apakah Anda di sini? Dapatkah Anda menghilangkan rasa sakit ini sekarang?' Dan aku bangun, itu benar-benar hilang, seperti tinggal di sana selama beberapa menit. Dan ketika aku melakukannya, aku bangun dan itu benar-benar hilang," tambahnya.

