HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

15 Contoh Ucapan Hari Santri 2024

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |07:11 WIB
15 Contoh Ucapan Hari Santri 2024
Ilustrasi ucapan Hari Santri 2024. (Foto: Okezone)
A
A
A

INILAH 15 contoh ucapan Hari Santri 2024. Diketahui bahwa setiap tanggal 22 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Santri sebagai bentuk penghargaan terhadap semua santri di Tanah Air.

Hari Santri bukan sekadar momen seremonial, tetapi juga pengingat akan peran penting para santri dalam menjaga nilai-nilai keagamaan dan nasionalisme.

Pada tahun ini, Hari Santri kembali mengajak kaum Muslimin untuk merefleksikan perjuangan, pengabdian, dan dedikasi para santri dalam memajukan agama serta negara.

Untuk memperingati Hari Santri 2024, berikut ini 15 contoh kalimat ucapan yang bisa disampaikan sebagai bentuk apresiasi, sebagaimana telah Okezone himpun:

1. Selamat Hari Santri 2024. Teruslah berjuang dalam menebarkan ilmu dan nilai-nilai keislaman untuk kemajuan bangsa.

2. Hari Santri, hari di mana kita mengingat semangat juang santri dalam mempertahankan agama dan negara. Selamat Hari Santri 2024.

3. Santri adalah cerminan cinta Tanah Air yang tidak pernah pudar. Selamat Hari Santri Nasional 2024, semoga terus berkontribusi bagi bangsa.

4. Selamat Hari Santri 2024. Mari kita jadikan semangat santri sebagai inspirasi untuk membangun bangsa yang lebih baik.

5. Di tangan santri, ilmu dan akhlak mulia menjadi kekuatan. Selamat Hari Santri Nasional 2024.

6. Selamat Hari Santri 2024. Jadikan momentum ini untuk terus mengamalkan ajaran Islam yang rahmatan lil 'alamin.

7. Semangat santri adalah semangat kebangsaan. Selamat Hari Santri Nasional 2024, semoga kita selalu menjaga persatuan dan kerukunan.

8. Selamat Hari Santri 2024. Teruslah menjadi generasi yang mencintai ilmu dan membawa manfaat bagi umat.

9. Dengan semangat Hari Santri 2024, mari kita terus menjaga tradisi dan nilai-nilai keislaman yang penuh kedamaian.

10. Santri berjuang bukan hanya dengan ilmu, tapi juga dengan akhlak. Selamat Hari Santri 2024.

