Bahan Baku dari Indonesia Akan Diperbanyak untuk Menu Katering Haji 2025

KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menggelar evaluasi pelayan katering jamaah haji di Arab Saudi 1445 H/2024 M. Rapat mengevaluasi menu makanan sekaligus meningkatkan cita rasa Nusantara dan bahan baku Indonesia.

Evaluasi juga mencakup variasi menu, siklus menu, serta gizi makanan yang akan dikonsumsi jamaah haji.

BACA JUGA: Indonesia Akan Kelola Lima Hotel di Arab Saudi untuk Jamaah Haji 2025

"Kementerian Agama masih tetap mempertahankan menu cita rasa Nusantara dalam penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M. Kami berharap tahun depan makin banyak menu dan bumbu yang didatangkan langsung dari Indonesia sehingga diharapkan rasanya sama dengan yang ada di Tanah Air," kata Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid di Bogor, Kamis 10 Oktober 2024, dikutip dari Kemenag.go.id.

"Kita harus memenuhi standar gizi, namun harus sesuai dengan bahan baku yang tersedia. Kita juga bahas kemungkinan tambahan kebutuhan gizi jamaah; baik buah, susu, dan lain sebagainya," imbuhnya.

Ia melanjutkan, pihaknya mengajak semua pihak untuk menangkap peluang penyediaan bahan baku Indonesia dalam penyediaan katering jemaah haji.

BACA JUGA: Ahli Waris Terima Rp125 Juta Cover Asuransi Jamaah Haji Wafat

Dia memaparkan, ibadah haji yang digelar setiap tahun, jamaah dari Indonesia lebih 200 ribu. Jamaah umrah lebih banyak lagi, mencapai 1 juta setiap tahunnya.

"Ini peluang besar bagi para pengusaha Indonesia untuk ekspor bahan baku Nusantara," ucapnya.