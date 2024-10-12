Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM POSKO HAJI

Bahan Baku dari Indonesia Akan Diperbanyak untuk Menu Katering Haji 2025

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |12:24 WIB
Bahan Baku dari Indonesia Akan Diperbanyak untuk Menu Katering Haji 2025
Ilustrasi menu katering jamaah haji. (Foto: Okezone)
A
A
A

KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menggelar evaluasi pelayan katering jamaah haji di Arab Saudi 1445 H/2024 M. Rapat mengevaluasi menu makanan sekaligus meningkatkan cita rasa Nusantara dan bahan baku Indonesia. 

Evaluasi juga mencakup variasi menu, siklus menu, serta gizi makanan yang akan dikonsumsi jamaah haji.

 

"Kementerian Agama masih tetap mempertahankan menu cita rasa Nusantara dalam penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M. Kami berharap tahun depan makin banyak menu dan bumbu yang didatangkan langsung dari Indonesia sehingga diharapkan rasanya sama dengan yang ada di Tanah Air," kata Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid di Bogor, Kamis 10 Oktober 2024, dikutip dari Kemenag.go.id.

"Kita harus memenuhi standar gizi, namun harus sesuai dengan bahan baku yang tersedia. Kita juga bahas kemungkinan tambahan kebutuhan gizi jamaah; baik buah, susu, dan lain sebagainya," imbuhnya.

Ia melanjutkan, pihaknya mengajak semua pihak untuk menangkap peluang penyediaan bahan baku Indonesia dalam penyediaan katering jemaah haji.

Dia memaparkan, ibadah haji yang digelar setiap tahun, jamaah dari Indonesia lebih 200 ribu. Jamaah umrah lebih banyak lagi, mencapai 1 juta setiap tahunnya.

"Ini peluang besar bagi para pengusaha Indonesia untuk ekspor bahan baku Nusantara," ucapnya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/15/398/3114097/jamaah_haji-Ad5Y_large.jpg
Apakah Suami Bertanggung Jawab Atas Haji Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/14/398/3113745/haji-z8MS_large.jpg
Larangan bagi Jamaah Haji Laki-Laki dan Perempuan Sebelum Tahallul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/398/3113311/mabit_di_muzdalifah-En7R_large.jpg
Apa Arti Mabit di Muzdalifah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/08/398/3111884/haji-vXiA_large.jpg
Bolehkah Berhaji ketika Haid?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/398/3111715/haji-NIZr_large.jpg
Kelola Dana Haji Rp171 Triliun, BPKH: Lampaui Target!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/398/3111589/jamaah_haji-xtc7_large.jpg
Apa yang Harus Dilakukan jika Sakit ketika Berhaji
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement