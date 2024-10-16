Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Berkat Amalan Ringan, Pria Anshar Ini Jadi Penghuni Surga

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 17 Oktober 2024 |06:17 WIB
Berkat Amalan Ringan, Pria Anshar Ini Jadi Penghuni Surga
Ilustrasi kisah pria Anshar masuk surga berkat amalan ringan. (Foto: Freepik)
A
A
A

NABI Muhammad Shallallahu alaihi wassallam menceritakan seorang pria Anshar yang menjadi penghuni surga. Tanpa banyak penjelasan dan dengan kalimat singkat, Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Sebentar lagi akan datang seorang laki-laki penghuni surga."

Hal ini menarik perhatian semua orang. Mereka pun mencari siapa sosok pria Anshar tersebut ke arah pintu masuk masjid. Terlihat seorang pria, namun para sahabat belum bertanya.

Keesokan harinya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam mengatakan hal yang sama, dan pria Anshar itu kembali melintas di hadapan para sahabat. Peristiwa tersebut berulang lagi pada hari ketiga, dan tentu saja memancing rasa penasaran para sahabat.

Diam-diam salah seorang sahabat, Abdullah bin Amr bin Ash, membuntuti pria tersebut. "Aku sedang berseteru dengan ayahku. Aku bersumpah tidak akan pulang ke rumah selama tiga hari. Jika diizinkan, aku ingin menginap di rumahmu selama tiga hari," kata Abdullah kepada pria itu.

"Silakan," jawab pria Anshar tersebut, seperti dijelaskan Ustadz Dr Khalid Basalamah Lc MA dalam tausiyahnya seperti dilansir kanal YouTube Panti Asuhan Channel.

Selama ia menginap, Abdullah menilai tidak ada yang istimewa dari pria Anshar ini. Bahkan, dia juga tidur dan bangun di sepertiga malam menjelang subuh.

"Aku menginap di rumah ini karena penasaran, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam berkata selama tiga hari bahwa kau penghuni surga. Apa yang kau kerjakan?" tanya Abdullah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/330/3151012/doa-1Ecs_large.jpg
Ciri Penghuni Surga Semasa Hidup Menurut Alquran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/614/3120355/pernikahan-CDoN_large.jpg
Jika Istri Meninggal Suami Menikah Lagi, Siapa Pasangan di Akhirat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/621/3053996/ini-umat-pertama-yang-masuk-surga-berdasarkan-penjelasan-hadits-nabi-UzndaUDHVJ.jpg
Ini Umat Pertama yang Masuk Surga Berdasarkan Penjelasan Hadits Nabi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/330/3026900/benarkah-surga-kebanyakan-dihuni-orang-miskin-JyOzK3ZpxE.jpg
Benarkah Surga Kebanyakan Dihuni Orang Miskin?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/21/330/3011207/inilah-4-golongan-orang-yang-dirindukan-surga-kv7rUbUebV.jpg
Inilah 4 Golongan Orang yang Dirindukan Surga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/03/614/3004017/bisakah-berjumpa-lagi-dengan-keluarga-di-surga-fyJ5x2uyiT.jpg
Bisakah Berjumpa Lagi dengan Keluarga di Surga?
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement