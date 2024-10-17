Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Hari Santri 2024, Digelar Pelatihan Content Creator dan AI untuk 1 Juta Santri

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 17 Oktober 2024 |11:01 WIB
Hari Santri 2024, Digelar Pelatihan Content Creator dan AI untuk 1 Juta Santri
Ilustrasi rangkaian peringatan Hari Santri 2024. (Foto: Shutterstock)
HARI Santri diperingati setiap tanggal 22 Oktober. Pada tahun ini peringatan Hari Santri 2024 mengusung tema "Menyambung Juang Merengkuh Masa Depan". Peluncuran logo dan lagu telah dilakukan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di JI-Expo Kemayoran Jakarta pada 9 Oktober.

Peringatan Hari Santri 2004 juga akan disemarakkan dengan pelatihan content creator dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) bagi 1 juta santri pondok pesantren. Pelatihan dalam bentuk kursus ini mengambil tema "Santri Menjadi Content Creator" dan "Santri Mahir AI".

 

"Jadi ada dua pelatihan yang membekali para santri kemampuan teknologi untuk memperkuat materi dakwahnya nanti di masa depan," jelas Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Suyitno di Jakarta, Kamis 17 Oktober 2024, dalam keterangan yang diterima Okezone.

Ia melanjutkan, kursus singkat ini khusus digelar untuk menyemarakkan Hari Santri dengan mendatangkan narasumber khusus yang ahli dalam bidangnya. Santri diharapkan dapat beradaptasi dengan teknologi agar mampu bersaing pada zamannya.

Pelatihan ini akan digelar secara daring pada 20 Oktober 2024 melalui platform pelatihan milik Pusdiklat Teknis Kemenag, MOOC Pintar. Para santri dari seluruh Indonesia dipersilakan berpartisipasi pada pelatihan gratis ini. Dalam satu kali pelatihan dapat menampung hingga 1 juta peserta.

Selain santri, para pelajar non-pesantren juga diizinkan mendaftar. Namun peserta harus memilih salah satu dari dua tema yang ditawarkan, tidak boleh mengambil keduanya. 

