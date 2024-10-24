Mita The Virgin Tampil Beda Pakai Hijab, Bicara soal Jodoh

JAKARTA - Musikus Mita The Virgin selama ini dikenal dengan gayanya yang tomboy. Namun, saat menjadi bintang tamu di salah satu program televisi, pemilik nama asli Cameria Happy Pramita itu tampil beda dengan mengenakan hijab.

Mita yang hadir bersama Dara diminta mengenakan hijab saat menjadi bintang tamu acara program televisi yang dipandu Raffi Ahmad dan Irfan Hakim.

Saat mengenakan hijab panjang berwarna oranye itu, Mita yang biasa tampil tomboy, mendadak berubah menjadi lebih feminim dan anggun. Raffi Ahmad pun menyinggung soal keinginan Mita untuk ta'aruf dan segera menikah.

Mita mengamini jika di usianya yang menjelang 39 tahun ini, dirinya tak ingin lagi berpacaran melainkan langsung menikah.

“Aku gak mau pacaran, maunya langsung nikah,” kata Mitha saat menjadi bintang tamu acara FYP, dikutip Kamis (24/10/2024).

BACA JUGA: Potret Gaya Hijab Cantik Ayana Moon dengan Kebaya Bali

Saat Raffi kembali menyinggung soal kesiapannya untuk menikah, dengan mantap Mita menyatakan bahwa dirinya siap. Sehingga jika ada lelaki yang memang ingin menjadi pendamping hidupnya, dia meminta agar lelaki tersebut menunjukkan keseriusannya dengan menemui ibunya.

“Ya siap (nikah-red) atuh, temuin mamah aja. Kalau misalnya niat ya sok aja temuin mama langsung," ungkapnya.

Meski ingin segera menikah, Mita tak ingin terburu-buru mengambil keputusan untuk menerima seorang pria mengingat dirinya merasa dikecewakan dengan ayahnya yang pergi meninggalkannya sejak dirinya masih kecil. Rumah tangga ibu dan ayahnya yang berakhir dengan perceraian membuat Mita takut mengalami kegagalan serupa.