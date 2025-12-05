Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Khutbah Jumat Kerusakan Alam dan Lalainya Pemangku Kebijakan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |10:59 WIB
Khutbah Jumat Kerusakan Alam dan Lalainya Pemangku Kebijakan
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Bencana banjir dan longsor dahsyat yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menyayat hati masyarakat Indonesia. Bencana alam ini meyebabkan kerusakan dan korban jiwa yang besar, sementara masyarakat berusaha menyalurkan bantuan dalam berbagai bentuk, baik finansial, material dan spiritual.

Di sisi lain, dari peristiwa banjir ini, kita dapat mengetahui akibat dari perusakan alam, sehingga merugikan umat manusia.

Pejabat merupakan perpanjangan tangan dari rakyat yang diberi amanah sebagai pemangku kebijakan. Pejabat diberi tugas oleh rakyat untuk membuat kebijakan dengan baik dalam mengelola negara, termasuk dalam pengelolaan alam. Karena itulah, bencana ini memunculkan sorotan terkait peran para pejabat tersebut.

Khutbah Jumat kali ini berjudul "Khutbah Jumat: Kerusakan Alam dan Lalainya Pemangku Kebijakan", membahas mengenai peran para pejabat tersebut, dan akibat dari kelalaian manusia dalam menjaga alam. Berikut isinya, sebagaimana dilansir dari NU Online:

Khutbah I  

الْحَمْدُ للهِ. الْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ حَمْدًا يُوَافِيْ نِعَمَهُ وَيُكَافِئُ مَزِيْدَهُ، يَا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِيْ لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَلِعَظِيْمِ سُلْطَانِكَ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ لَا أُحْصِيْ ثَنَاءَكَ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَصَفِيُّهُ وَخَلِيْلُهُ، خَيْرُ نَبِيٍّ أَرْسَلَهُ اللهُ إِلَى الْعَالَمِ كُلِّهِ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً وَسَلَامًا مُتَلَازِمَيْنِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ أَمَّا بَعْدُ، فَيَاأَيُّهَا الْحَاضِرُوْنَ اِتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ

قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ. أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ  وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلٰۤىِٕفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْۗ اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِۖ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌࣖ

Jamaah shalat Jumat yang dimuliakan Allah swt,  Segala puji bagi Allah swt yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita dapat memenuhi panggilan-Nya untuk menunaikan shalat Jumat pada siang hari ini. Shalawat beserta salam tak lupa, mari kita haturkan bersama kepada Nabi Muhammad saw, juga kepada para keluarganya, sahabatnya, dan semoga melimpah kepada kita semua selaku umatnya. Aamiiin ya Rabbal ‘alamin.

 

Telusuri berita muslim lainnya
