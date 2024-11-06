Cerita Zara Adhisty Berhijab hingga Ikuti Kajian

JAKARTA - Ada yang berbeda dari penampilan aktris Zara Adhisty. Belakangan ia mengenakan hijab saat tampil di hadapan publik.

Zara awalnya mengaku keputusannya berhijab sebagai bagian dari promo film terbarunya. Hal ini dibeberkan aktris 21 tahun tersebut ketika menjadi bintang tamu di kanal YouTube Kemal Palevi.

"Mulainya tapi dari sini mungkin, dari film dulu," ucap Zara Adhisty dikutip Rabu (6/11/2024).

Seiring berjalannya waktu, Zara justru menjadi nyaman mengenakan hijab ketika keluar rumah.

Padahal, mulanya ia hanya ingin membuat proyek promo agar film terbarunya bisa mendapat tempat di masyarakat lewat penampilannya ini.

"Jujur aku mulai nyaman, buat proyek ini aku belajar pakai hijab untuk rutin ke kegiatan sehari-hari, bahkan sampai ikut kajian-kajian gitu. Terus aku bilang 'ya sudahlah buat proyek sekalian belajar nggak apa-apa'. Tapi lama-lama juga jadi terilhami gitu, aku ngerasa 'eh nyaman juga ya," kata dia.