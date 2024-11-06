Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HIJABERS

Cerita Zara Adhisty Berhijab hingga Ikuti Kajian

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 06 November 2024 |20:26 WIB
Cerita Zara Adhisty Berhijab hingga Ikuti Kajian
Zara Adhisty blak-blakan soal awal mula dirinya berhjab. (tangkapan layar Youtube Kemal Palevi)
A
A
A

JAKARTA - Ada yang berbeda dari penampilan aktris Zara Adhisty. Belakangan ia mengenakan hijab saat tampil di hadapan publik.

Zara awalnya mengaku keputusannya berhijab sebagai bagian dari promo film terbarunya. Hal ini dibeberkan aktris 21 tahun tersebut ketika menjadi bintang tamu di kanal YouTube Kemal Palevi.

"Mulainya tapi dari sini mungkin, dari film dulu," ucap Zara Adhisty dikutip Rabu (6/11/2024).

Seiring berjalannya waktu, Zara justru menjadi nyaman mengenakan hijab ketika keluar rumah.

Padahal, mulanya ia hanya ingin membuat proyek promo agar film terbarunya bisa mendapat tempat di masyarakat lewat penampilannya ini.

"Jujur aku mulai nyaman, buat proyek ini aku belajar pakai hijab untuk rutin ke kegiatan sehari-hari, bahkan sampai ikut kajian-kajian gitu. Terus aku bilang 'ya sudahlah buat proyek sekalian belajar nggak apa-apa'. Tapi lama-lama juga jadi terilhami gitu, aku ngerasa 'eh nyaman juga ya," kata dia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/624/3180551//konde_viral-zK4b_large.jpg
Viral, Siswi Kelas 1 SD Ini Cepol Jilbabnya Segede Gaban!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/194/3168812//rachel-XH2s_large.jpg
Outfit Pantai Rachel Vennya Dikritik, Netizen: Padahal Pernah Berhijab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/33/3153040//revalina_s_temat-To54_large.JPG
Revalina S Temat Tak Takut Sepi Job Usai Mantap Berhijab: Rezeki Sudah Diatur 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/33/3142946//kimberly_ryder-wtx4_large.JPG
Kimberly Ryder Berharap Istiqomah dalam Berhijab: Semoga Allah Mengetuk Pintu Hati 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/194/3123189//5_gaya_outfit_hijab_ala_selebritis_indonesia_cocok_untuk_bukber_ramadhan-FiWc_large.jpg
5 Gaya Outfit Hijab ala Selebritis Indonesia, Cocok untuk Bukber Ramadhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/612/3103440//rizky_febian_dan_mahalini_umrah-bBA3_large.jpg
Ucap Syukur Rizky Febian Ajak Istri Umrah, Potret Mahalini Berhijab Bikin Pangling
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement