Apakah Orang yang Sudah Meninggal Masih Bisa Beraktivitas?

Apakah orang yang sudah meninggal masih bisa beraktivitas? (Ilustrasi/Okezone)

JAKARTA - Dalam Islam, setelah seseorang meninggal, tubuhnya berhenti berfungsi, tetapi rohnya terus mengalami berbagai peristiwa di alam barzah.

Menurut hadis dan penjelasan para ulama, beberapa aktivitas roh yang terjadi setelah kematian adalah sebagai berikut:

Pemeriksaan oleh Malaikat

Roh orang yang telah meninggal akan dikembalikan ke jasadnya untuk menghadapi dua malaikat, Munkar dan Nakir. Mereka akan menanyakan tentang Tuhan, agama, dan Nabi yang diimani oleh orang tersebut. Jika jawabannya benar, roh akan menikmati kenyamanan berupa hamparan surga, dan amal saleh akan menemani sebagai sosok baik di alam kubur.

Kenikmatan atau Azab Kubur

Orang beriman akan diberikan kenikmatan seperti dilapangkannya kubur dan aroma surga. Sementara orang yang tidak beriman akan merasakan azab berupa tekanan kubur dan kesulitan lainnya.

BACA JUGA: Bacaan Doa Subuh untuk Raih Husnul Khatimah

Doa dan Amal Jariyah

Orang yang sudah meninggal tetap mendapatkan manfaat dari amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa dari anak yang saleh atau orang lain yang mendoakannya. Hal ini ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW serta Alquran (Surat Al-Hasyr ayat 10).