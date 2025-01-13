7 Peristiwa Bersejarah di Bulan Rajab

BULAN Rajab merupakan salah satu bulan dalam kalender Islam yang memiliki keistimewaan tersendiri. Selain menjadi salah satu bulan haram yang dimuliakan, Rajab juga mencatat berbagai peristiwa bersejarah yang penting bagi perjalanan umat Islam. Mulai dari Isra Mi’raj hingga wafatnya tokoh-tokoh penting, bulan ini menjadi saksi lahirnya berbagai kejadian yang sarat hikmah. Dikutip dari laman NU Online berikut rangkuman beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi di bulan Rajab sebagaimana dihimpun Okezone pada Senin (13/01/2024) :

7 Peristiwa Bersejarah di Bulan Rajab

1. Peristiwa Isra Mi’raj

Isra Mi’raj menjadi peristiwa monumental yang diperingati setiap 27 Rajab. Perjalanan ini tidak hanya menjadi bukti kebesaran Allah, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam ibadah umat Islam. Isra merupakan perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekkah menuju Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Sementara itu, Mi’raj adalah perjalanan Nabi menuju Sidratul Muntaha di langit ketujuh untuk menerima perintah salat lima waktu.

Dalam peristiwa ini, Nabi Muhammad SAW menghadapi ujian keimanan, karena kejadian ini sulit diterima akal manusia pada zamannya. Namun, perintah salat yang diterima langsung dari Allah SWT menjadi bukti nyata bahwa Isra Mi’raj bukan hanya perjalanan biasa, melainkan sebuah mukjizat besar yang mengokohkan syariat Islam.

2. Awal Kehadiran Cahaya Kenabian dalam Kandungan Aminah binti Wahab

Sejarah mencatat bahwa bulan Rajab adalah awal mula cahaya kenabian diletakkan di rahim ibunda Nabi Muhammad, Aminah binti Wahab. Meski terdapat perbedaan pendapat mengenai waktu pastinya, banyak ulama sepakat bahwa jika Nabi Muhammad lahir pada bulan Rabi’ul Awwal, maka masa kehamilan ibunya dimulai pada bulan Rajab.

Syekh Az-Zurqani dalam kitab Syarah Mawâhibul Laddûniyah menegaskan bahwa pandangan ini didukung oleh banyak ahli sejarah Islam. Cahaya kenabian ini menjadi pertanda lahirnya seorang pemimpin besar yang kelak akan membawa perubahan bagi umat manusia.