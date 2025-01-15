Pengertian Isra Miraj dan Hikmahnya untuk Kehidupan Muslim

Ilustrasi peristiwa Isra Mi'raj merupakan momen sangat penting bagi umat Islam/Foto: FreePik

PENGERTIAN Isra Mi'raj dan hikmahnya menarik untuk dibahas. Isra Mi'raj merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam.

Melansir buku Kisah Isra’ dan Mi’raj Nabi Muhammad Saw., karya Hadi (2021), kisah perjalanan Isra Miraj telah dijelaskan Allah pada dua surah yang berbeda di dalam Al-Quran, yaitu Surah Al-Isra ayat 1 dan Surah Al-Najm ayat 12-18.

Isra Mi'raj kerap diperingati setiap tahunnya oleh sebagian besar umat Muslim. Hari besar Islam yang bertepatan pada 27 Rajab setiap tahunnya itu biasanya dimeriahkan dengan berbagai macam kegiatan, seperti tausiah dan pengajian.

Nah untuk memahami lebih mendalam mengenai Isra Mi'raj, berikut pengertian Isra Mi'raj dan hikmahnya, Selasa (14/1/2025).

Pengertian Isra Mi'raj dan Hikmahnya

Kata Isra Miraj berasal dari Bahasa Arab. Isra memiliki arti perjalanan di malam har.i. Sedangkan, mi'raj artinya anak tangga yang dipakai untuk naik.

Dengan kata lain, Isra Mi'raj merupakan perjalanan yang dilalui oleh Rasulullah dari Masjidil Haram (Makkah) ke Masjidil Aqsa (Palestina) dan beliau naik menghadap Allah hingga Sidratul Muntaha, batas terjauh yang bisa dicapai oleh makhluk.