Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Pengertian Isra Miraj dan Hikmahnya untuk Kehidupan Muslim 

Wikku D. Nugroho , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |16:23 WIB
Pengertian Isra Miraj dan Hikmahnya untuk Kehidupan Muslim 
Ilustrasi peristiwa Isra Mi'raj merupakan momen sangat penting bagi umat Islam/Foto: FreePik
A
A
A

PENGERTIAN Isra Mi'raj dan hikmahnya menarik untuk dibahas. Isra Mi'raj merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam. 

Melansir buku Kisah Isra’ dan Mi’raj Nabi Muhammad Saw., karya Hadi (2021), kisah perjalanan Isra Miraj telah dijelaskan Allah pada dua surah yang berbeda di dalam Al-Quran, yaitu Surah Al-Isra ayat 1 dan Surah Al-Najm ayat 12-18.

Isra Mi'raj kerap diperingati setiap tahunnya oleh sebagian besar umat Muslim. Hari besar Islam yang bertepatan pada 27 Rajab setiap tahunnya itu biasanya dimeriahkan dengan berbagai macam kegiatan, seperti tausiah dan pengajian. 

Nah untuk memahami lebih mendalam mengenai Isra Mi'raj, berikut pengertian Isra Mi'raj dan hikmahnya, Selasa (14/1/2025). 

Pengertian Isra Mi'raj dan Hikmahnya

Kata Isra Miraj berasal dari Bahasa Arab. Isra memiliki arti perjalanan di malam har.i. Sedangkan, mi'raj artinya anak tangga yang dipakai untuk naik. 

Dengan kata lain, Isra Mi'raj merupakan perjalanan yang dilalui oleh Rasulullah dari Masjidil Haram (Makkah) ke Masjidil Aqsa (Palestina) dan beliau naik menghadap Allah hingga Sidratul Muntaha, batas terjauh yang bisa dicapai oleh makhluk. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/29/330/3108675/isra_miraj-cGXA_large.jpg
Ceramah Singkat Isra Miraj 2025, Hikmah di Balik Perjalanan Nabi Muhammad SAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/29/614/3108656/isra_miraj-5Xml_large.jpg
25 Link Twibbon Isra Miraj 2025 Terbaru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/618/3108509/doa-kVHS_large.jpg
Ini Doa Malam Isra Miraj 27 Rajab untuk Kabulkan Hajat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/26/614/3107932/menag_nasaruddin_umar-ZefB_large.jpg
Peringatan Isra Miraj, Menag Ajak Tegakkan Sholat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/24/330/3107483/isra_miraj-q0KS_large.jpg
5 Khutbah Jumat tentang Isra Miraj, Penuh Makna Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/23/330/3107083/momen_sambutan-RNkQ_large.jpg
5 Contoh Sambutan Ketua Panitia Isra Miraj, Bisa Jadi Referensi 
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement