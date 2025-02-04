Advertisement
HOME MUSLIM

Hukum Menulis Surat Shad Ayat 54 Pada Malam Nisfu Syaban

Wikku D. Nugroho , Jurnalis-Selasa, 04 Februari 2025 |13:38 WIB
Hukum Menulis Surat Shad Ayat 54 Pada Malam Nisfu Syaban
Surat Shat ayat 54/Foto: youtube
A
A
A

HUKUM menulis surat Shad ayat 54 pada malam Nisfu Syaban perlu diketahui umat Muslim. Beberapa waktu lalu sempat muncul sebuah broadcast di media sosial mengenai anjuran untuk menulis surat Shad ayat 54 di kertas. 

Setelah menulis surat Shad ayat 54 di kertas, nantinya tulisan tersebut disimpan di tempat menyimpanan uang. Seperti dompet ataupun tempat penyimpanan uang lainnya. 

Pada broadcast tersebut dikatakan menulis surat Shad ayat 54 dan disimpan di tempat penyimpanan uang akan membuat rezeki kita akan mengalir deras. Benarkah demikian? 

Makna dari Surat Shad Ayat 54

اِنَّ هٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهٗ مِنْ نَّفَادٍۚ

Halaman:
1 2 3
Telusuri berita muslim lainnya
