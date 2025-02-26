7 Lubang yang Membatalkan Puasa

JAKARTA - Puasa adalah ibadah yang diwajibkan bagi umat Muslim pada bulan Ramadhan. Allah SWT berfirman dalam Alquran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." (QS. Al-Baqarah: 183)

Dalam menjalankan puasa, ada beberapa hal yang dapat membatalkannya, termasuk masuknya sesuatu ke dalam tubuh melalui lubang-lubang tertentu. Berikut adalah 7 lubang yang dapat membatalkan puasa jika dimasuki sesuatu secara sengaja, sebagaimana dihimpun Okezone:

1. Mulut (الفم)

Mulut adalah jalur utama makanan dan minuman masuk ke dalam tubuh. Jika seseorang dengan sengaja memasukkan makanan, minuman, atau benda lainnya ke dalam mulut dan menelannya, puasanya batal. Namun, menelan ludah sendiri tidak membatalkan puasa.

Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ

Artinya: “Barangsiapa makan karena lupa sementara ia sedang berpuasa, hendaklah ia menyempurnakan puasanya karena sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum.” (HR al-Bukhari Muslim).

Hadits ini menunjukkan bahwa makan dan minum dengan sengaja membatalkan puasa, sementara yang tidak disengaja dimaafkan.

2. Hidung (الأنف)

Jika sesuatu masuk ke dalam tubuh melalui hidung dan mencapai tenggorokan, maka puasanya batal. Misalnya, memasukkan obat tetes hidung yang kemudian masuk ke kerongkongan.

Rasulullah SAW bersabda:

وإذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائما

Artinya, “Dan jika anda beristinsyaq maka berlebihanlah kecuali jika engakau sedang berpuasa” (Imam Baihaqi, As-Sunanul Kubra, [India: Darul Ma’arif: 1352], juz IV, halaman 261).

Ini menunjukkan bahwa memasukkan sesuatu ke hidung secara sengaja dapat membatalkan puasa.

3. Telinga (الأذن)

Masuknya benda atau cairan ke dalam telinga yang mencapai gendang telinga bagian dalam dapat membatalkan puasa. Ini termasuk obat tetes telinga atau air yang masuk saat berenang jika sampai ke bagian dalam telinga.

4. Dubur (الدبر)

Memasukkan sesuatu melalui dubur, seperti supositoria (obat yang dimasukkan melalui anus), dapat membatalkan puasa. Ini karena benda tersebut masuk ke dalam tubuh dan memberi nutrisi atau efek pengobatan.