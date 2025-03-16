Cahaya Hati Indonesia Spesial Ramadan “Bukber Semangat Tapi Maghrib Kok Lewat”, bersama Abeey Ghifran, Ustadz Nawawi dan Ustadz Fathulloh Pukul 12.30 WIB, Hanya di iNews

JAKARTA - Ramadan kembali hadir membawa keberkahan bagi kita semua. Di bulan suci ini, tradisi buka puasa bersama atau bukber menjadi momen istimewa yang dinanti-nantikan. Namun, pernahkah kita terlalu sibuk menyiapkan acara hingga lupa bahwa azannya sudah lama berkumandang? Bukber yang semangat, tapi magrib kok malah lewat?

Di Cahaya Hati Indonesia Spesial Ramadan, kita akan membahas fenomena ini bersama Ustadz Nawawi dan Ustadz Fathulloh, serta host Abeey Ghifran jangan sampai kesibukan menyambut buka puasa membuat kita lalai dalam menjalankan ibadah yang utama. Bagaimana agar tetap bisa menikmati kebersamaan tanpa melupakan esensi dari ibadah puasa itu sendiri?

Dalam Islam, berbuka puasa tepat waktu adalah sunnah yang dianjurkan. Rasulullah bersabda: "Manusia akan tetap berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa." (HR. Bukhari dan Muslim). Namun, dalam realitasnya, banyak dari kita yang terlalu bersemangat dalam acara buka puasa bersama (bukber) sehingga malah menunda magrib. Ada yang sibuk foto-foto makanan, ada yang asyik berbincang hingga lupa menyegerakan berbuka. Padahal, menunda berbuka tanpa alasan yang syar'i bisa mengurangi keberkahan.

Setiap episode Cahaya Hati Indonesia dilengkapi dengan segmen “Ngaji Yuk” bersama Ustadz Munawir Ngacir. Dalam segmen ini pemirsa di studio dan di rumah diajak untuk belajar mengaji dan memperdalam pemahaman mengenai keagamaan. Mari bersama-sama belajar di akhir pekan mengenai makna yang mendalam dari ajaran Al Quran. Saksikan “Cahaya Hati Indonesia” spesial ramadan, Setiap Sabtu dan Minggu Pukul 12.30 WIB hanya di iNews.

(Rahman Asmardika)