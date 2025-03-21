Besok Malam! Jangan Lewatkan Tabligh Akbar Nikmatnya Ramadan Hadir Kembali di Purwakarta Bersama David Chalik, Ustadz Hilmi Firdausi, Sabyan dan Bintang Tamu Ternama lainnya, Pukul 21.00 WIB di iNews

JAKARTA - iNews kembali menghadirkan acara istimewa Tabligh Akbar Nikmatnya Ramadan yang akan digelar besok malam! Kali ini, event akbar ini kembali hadir di Purwakarta, membawa nuansa religi yang syahdu dan penuh inspirasi bagi seluruh pemirsa

Digelar di stadion Purnawarman Kabupaten Purwakarta, Tabligh Akbar Nikmatnya Ramadan akan dipandu oleh dua host spesial, David Chalik dan Claudia Andhara. Tak hanya itu, berbagi nasihat kebaikan dari Ustadz Hilmi Firdausi yang akan menyampaikan tausiah mendalam seputar makna Ramadan untuk memperkokoh iman dan meningkatkan kualitas ibadah di bulan yang penuh ampunan ini.

Tak hanya tausiah, Tabligh Akbar Nikmatnya Ramadan juga akan dimeriahkan dengan alunan musik religi yang mendamaikan hati. Syubbanul Muslimin, grup hadrah yang telah dikenal luas, akan tampil bersama Gus Hafidz Hakim dan Gus Azmi, membawa lantunan shalawat yang menenangkan jiwa. Lantunan shalawat dan nasyid Islami ini akan menambah kekhusyukan acara, mengajak semua hadirin untuk bersama-sama mengagungkan asma Allah dan merasakan nikmatnya kebersamaan dalam beribadah.

Acara ini juga akan menghadirkan penampilan dari grup musik Sabyan, grup musik religi yang populer dengan lagu-lagu Islami mereka, akan menambah kemeriahan suasana. Acara ini juga makin spesial dengan kehadiran si kembar Rena Reni, yang akan menyampaikan tausiah inspiratif penuh makna. Dengan berbagai rangkaian acara menarik, Tabligh Akbar Nikmatnya Ramadan akan menjadi momen spesial yang sayang untuk dilewatkan.

Tunggu apalagi, catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan! Tabligh Akbar Nikmatnya Ramadan, Besok Malam Pukul 21.00 WIB, Hanya di iNews.

(Awaludin)