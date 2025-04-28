Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

3 Ceramah tentang Sabar dan Ikhlas Lengkap dengan Dalilnya

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Senin, 28 April 2025 |19:41 WIB
3 Ceramah tentang Sabar dan Ikhlas Lengkap dengan Dalilnya
Ilustrasi. (Foto: Unsplash)
A
A
A

JAKARTA - Ceramah tentang sabar dan ikhlas beserta dalilnya menarik disimak. Ikhlas adalah melakukan sesuatu hanya karena Allah, tanpa mencari pujian manusia. Sementara sabar adalah Menahan diri dari keluh kesah dalam menghadapi ujian, godaan, atau ketaatan.

Suatu hari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu 'anhu difitnah dan dicela dengan kejam.

Saat itu emosinya memuncak. Tapi kemudian, beliau ingat pesan Rasulullah ﷺ untuk tetap memaafkan dan mengharap pahala dari Allah.

Dilansir dari berbagai sumber pada Senin (28/4/2025), Okezone telah merangkum ceramah tentang sabar dan ikhlas beserta dalilnya, sebagai berikut.

Ceramah tentang Sabar dan Ikhlas Beserta Dalilnya

1. Ceramah Pertama

Sabar dan Ikhlas, Jalan Menuju Surga

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudaraku seiman,

Sabar dan ikhlas adalah dua sahabat yang tidak terpisahkan. Sabar menguatkan hati kita menghadapi cobaan, sedangkan ikhlas menyucikan niat kita dalam beramal.

Allah berfirman:

"Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas."

(QS. Az-Zumar: 10)

Dan Rasulullah ﷺ bersabda:

"Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang paling ikhlas dan yang paling benar."

(HR. Baihaqi)

Tanpa sabar, kita mudah putus asa.

Tanpa ikhlas, amal kita bisa sia-sia.

Maka, siapa yang bersabar dan beramal dengan ikhlas, niscaya Allah bukakan pintu-pintu surga baginya.

Mari kita latih sabar dalam kesulitan, dan latih ikhlas dalam amal sekecil apapun.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

 

