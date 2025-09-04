Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Contoh Kultum Singkat tentang Ikhlas

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 04 September 2025 |14:23 WIB
Contoh Kultum Singkat tentang Ikhlas
Contoh Kultum Singkat tentang Ikhlas (Ilustrasi/Unsplash)
A
A
A

JAKARTA - Keikhlasan kerap menjadi tema yang dibahas dalam ceramah maupun kultum. Hal ini lantaran ikhlas memegang aspek penting dalam kehidupan. 

Ikhlas dapat berarti melakukan sesuatu dengan niat yang tulus tanpa mengharapkan imbalan dari manusia, melainkan hanya karena Allah SWT. 
Dengan bersikap ikhlas, dapat terhindar dari kekecewaan dan bisa menjalani hidup dengan lebih tenang serta penuh keberkahan.

Berikut kultum singkat tentang ikhlas, sebagaimana dihimpun Okezone, Kamis (4/9/2025): 

1. Contoh Kultum 1

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji dan Syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta berkah-Nya kepada kita, umat islam. Shalawat dan salam kita curah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan semua pengikutnya.

Rasulullah SAW. berpesan kepada umatnya: "Sungguh, sahnya amal itu tergantung niat. Bagian setiap orang (dari amalnya) adalah niatnya. Barang siapa hijrahnya karena Allah SWT dan rasul-Nya, maka hijrahnya karena Allah SWT dan rasul-Nya (diterima dan mendapat pahala). Barang siapa hijrahnya karena dunia yang dicapai atau perempuan yang dinikahi maka hijrahnya karena tujuan tersebut (tercela, tidak diterima di sisi Allah SWT dan tidak mendapat pahala)."

Begitu luas makna dari hadis di atas, bahkan dikatakan hadis tersebut merupakan separuh ilmu. Bagaimana tidak, amal yang dikerjakan oleh setiap orang muslim sangat-sangat bergantung pada niat. Bahkan tidak berlebihan kiranya jika dikatakan niat lebih utama daripada amal. Sebab, balasan dari amal seorang muslim tergantung oleh niatnya.

 

1 2 3
Topik Artikel :
ikhlas ceramah kultum
