Doa dan Dzikir Setelah Sholat Istiqarah, Berikut Tata Caranya!

JAKARTA - Doa dan dzikir setelah Sholat Istiqarah menjadi hal yang utama. Pasalnya, Sholat Istikharah biasa dikerjakan jika seseorang berada dalam dua atau lebih pilihan penting.

Saat seseorang dalam kondisi akan menentukan pilihan, maka ia disunahkan untuk melaksanakan dua rakaat ini. Harapannya, petunjuk dari Allah SWT melalui Sholat Istikharah ini bisa memberikan jawaban yang terbaik.

Berikut tata cara Sholat Istikharah

Sholat istikharah dilaksanakan dengan 2 rakaat lalu salam. Berikut tata caranya secara singkat:

1. Niat sholat istikharah, cukup diungkapkan dalam hati.

2. Takbiratul ikhram.

3. Membaca Doa Iftitah dan Surat Al Fatihah.