JAKARTA - Sholawat Busyrolana merupakan salah satu sholawat yang banyak dilantunkan umat Muslim sebagai bentuk kecintaan dan kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW.
Bersholawat merupakan amalan yang sangat dianjurkan. Selain memperkuat rasa cinta kepada Rasulullah SAW, bersholawat juga dapat mendatangkan ketenangan hati dan limpahan pahala.
Berikut sholawat busyrolana lengkap dengan Arab, latin, dan terjemahan, sebagaimana dilansir dari jurnal berjudul Qosidah Busyro Lana oleh Albukhary, Kamis (10/7/2025):
بُشْرَی لَنَا نِلْنَاالْمُنَا
Busyro lana nilnal muna
"Kebahagiaan milik kami karena kami mendapat harapan."
زَالَ الْعَنَی وَفَاالْهَنَا
Zaalal a'naa wa fal hanaa
"Dan hilang sudah semua kesusahan lengkap sudah semua kebahagiaan."
وَالدَّهْرُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ
Waddahru anjaza wa'dahu
"Dan waktu sudah menepati janjinya."
وَالْبِشْرُ أَضْحَی مُعْلَنَا
Wal bisyru adhha mu'lanaa
"Dan kebahagiaan menampakan kemuliaan kami."
بُشْرَی لَنَا نِلْنَاالْمُنَا
Busyro lana nilnal muna
"Kebahagiaan milik kami karena kami mendapat harapan."
زَالَ الْعَنَی وَفَاالْهَنَا
Zaalal a'naa wa fal hanaa
"Dan hilang sudah semua kesusahan lengkap sudah semua kebahagiaan."
يَا نَفْسُ طِيْبِي بِالِّلقَا
Ya nafsu thiibii billiqoo
"Wahai jiwa berbahagialah dengan pertemuan."