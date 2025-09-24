Sholawat Tibbil Qulub dan Keutamaannya

JAKARTA - Sholawat Tibbil Qulub adalah salah satu bentuk sholawat yang memiliki arti "penyembuh hati" atau "obat hati". Secara bahasa, "Tibbil" berarti obat atau penyembuh, sementara "Qulub" berarti hati. Maka, sholawat ini menjadi doa dan pujian kepada Nabi Muhammad SAW yang berfungsi untuk menyembuhkan hati dan membawa ketenangan batin bagi yang membacanya.

Bacaan Sholawat Tibbil Qulub

Bacaan Sholawat Tibbil Qulub dalam bahasa Arab adalah sebagai berikut:

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، طِبِّ الْقُلُوْبِ وَدَوَائِهَا، وَعَافِيَةِ الْاَبْدَانِ وَشِفَائِهَا، وَنُوْرِ الْاَبْصَارِ وَضِيَائِهَا، وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ

Artinya:

Ya Allah, berikanlah rahmat kepada baginda kami, Nabi Muhammad, sang penyembuh hati dan obatnya, memberikan kesehatan badan dan mengobatinya, menjadi cahaya mata hati dan sinarnya, juga kepada keluarga dan sahabat beliau, dan semoga Engkau memberikan keselamatan.

Keutamaan Sholawat Tibbil Qulub

Sholawat Tibbil Qulub memiliki banyak keutamaan yang luar biasa, antara lain:

Menyembuhkan segala penyakit, baik lahir maupun batin

Sholawat ini diyakini sebagai obat untuk penyakit hati dan jasmani. Dalam kitab Majmu’ah Maqruat Yaumiyah wa Usbu’iyah disebutkan bahwa sholawat ini teruji untuk menjaga kesehatan tubuh dan menyembuhkan penyakit dzahir maupun batin.