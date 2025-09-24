Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Sholawat Tibbil Qulub dan Keutamaannya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 24 September 2025 |14:59 WIB
Sholawat Tibbil Qulub dan Keutamaannya
Ilustrasi. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Sholawat Tibbil Qulub adalah salah satu bentuk sholawat yang memiliki arti "penyembuh hati" atau "obat hati". Secara bahasa, "Tibbil" berarti obat atau penyembuh, sementara "Qulub" berarti hati. Maka, sholawat ini menjadi doa dan pujian kepada Nabi Muhammad SAW yang berfungsi untuk menyembuhkan hati dan membawa ketenangan batin bagi yang membacanya.

Bacaan Sholawat Tibbil Qulub

Bacaan Sholawat Tibbil Qulub dalam bahasa Arab adalah sebagai berikut:

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، طِبِّ الْقُلُوْبِ وَدَوَائِهَا، وَعَافِيَةِ الْاَبْدَانِ وَشِفَائِهَا، وَنُوْرِ الْاَبْصَارِ وَضِيَائِهَا، وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ

Artinya:

Ya Allah, berikanlah rahmat kepada baginda kami, Nabi Muhammad, sang penyembuh hati dan obatnya, memberikan kesehatan badan dan mengobatinya, menjadi cahaya mata hati dan sinarnya, juga kepada keluarga dan sahabat beliau, dan semoga Engkau memberikan keselamatan.

Keutamaan Sholawat Tibbil Qulub

Sholawat Tibbil Qulub memiliki banyak keutamaan yang luar biasa, antara lain:

Menyembuhkan segala penyakit, baik lahir maupun batin

Sholawat ini diyakini sebagai obat untuk penyakit hati dan jasmani. Dalam kitab Majmu’ah Maqruat Yaumiyah wa Usbu’iyah disebutkan bahwa sholawat ini teruji untuk menjaga kesehatan tubuh dan menyembuhkan penyakit dzahir maupun batin.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/330/3181233//sholawat-eCIZ_large.jpg
5 Sholawat Penenang Hati dan Pikiran, Lengkap Latin dan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/618/3174760//sholawat-apbO_large.jpg
Bacaan Sholawat Jibril Lengkap: Arab, Latin, dan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/618/3171985//sholawat-cHVa_large.jpg
Bacaan Sholawat Ghina Arab, Latin, dan Terjemahannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/614/3170349//menag_nasaruddin_umar-rD4a_large.jpg
Menag Sebut Sholawat sebagai Wujud Cinta kepada Rasulullah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/618/3167370//sholawat-JIn7_large.jpg
Bacaan Sholawat Maulid Nabi 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/330/3166238//khutbah_jumat-6op4_large.jpg
Khutbah Jumat: Maulid Nabi dan 5 Tugas Rasulullah
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement