Bacaan Sholawat Ghina Arab, Latin, dan Terjemahannya

JAKARTA - Bacaan sholawat Ghina patut diketahui umat Islam. Itu karena sholawat merupakan amalan yang memiliki keutamaan.

1. Sholawat Ghina

Sholawat Ghina merupakan bacaan sholawat yang memuat permohonan kepada Allah SWT. Hal ini agar diberikan karunia, baik berupa keselamatan dunia akhirat, hingga kelapangan hati.



اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ غِنَاءَ فَقْرِيْ وَحَيَاةَ رُوْحِيْ وَشَرْحَ قَلْبِيْ وَنَجَاتِيْ فِی الدُّنْيَا وَاْلأَخِرَةِ

Allahumma sholli wa sallim ‘ala sayyidina muhammadin ghina-a faqri wa hayata ruhi wa syarha qolbi wa najati fid-dunya wal akhiroti.

Artinya: "Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami, Nabi Muhammad SAW, rahmat yang bisa memberikan kekayaan dari kefakiranku, kehidupan ruhku, kelapangan hati dan keselamatanku di dunia dan di akhirat."

2. Keutamaan Sholawat Ghina

Sholawat Ghina dianjurkan dibaca setelah sholat fardhu. Dianjurkan membaca sholawat ghina sebanyak tiga hingga tujuh kali.