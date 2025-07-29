Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Ini Manfaat Membaca Sholawat Nariyah 11x, 100x, dan 4444x

Sagita Rahma Hayati , Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |10:15 WIB
Ini Manfaat Membaca Sholawat Nariyah 11x, 100x, dan 4444x
Ini Manfaat Membaca Sholawat Nariyah 11x, 100x, dan 4444x (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Membaca sholawat nariyah merupakan salah satu amalan saleh yang dapat dikerjakan umat Islam. 

Sholawat nariyah dikenal dengan nama Sholawat Tafrijiyyah karena diyakini mampu menjadi wasilah untuk melepaskan diri dari berbagai kesusahan. Melansir laman NU Online, Selasa (29/7/2025), sebagian ulama menyebutnya sebagai sholawat taziyah, yang dinisbatkan kepada Syekh Abdul Wahhab at-Tazy.

1. Manfaat Membaca Sholawat Nariyah

Sholawat nariyah dapat diamalkan umat Islam dalam jumlah yang berbeda-beda, yaitu 11x, 100x, dan 4444x. Dengan membaca sholawat nariyah dapat membantu seorang muslim dalam menghilangkan kecemasan dan kesusahan yang ada di dalam hatinya.

Menurut Syekh ad-Daynury, jika sholawat Nariyah dibaca setelah sholat fardhu secara rutin, akan dilancarkan rezekinya dan mendapat kehormatan yang baik dalam pergaulan di masyarakat. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Syekh Muhammad at-Tunisy. Ia menyatakan, orang yang membaca sholawat ini setiap hari akan mendapat rezeki dari langit dan dari arah yang tidak terduga.

Sementara itu, Syekh al-Qurthuby mengatakan membaca sholawat nariyah sebanyak 4444x dalam satu majelis (sekali duduk) dapat mengabulkan hajat besar dan menyelamatkan dari musibah berat. 

2. Bacaan Sholawat Nariyah Lengkap Arab, Latin, dan Artinya

اَللّٰهُمَّ صَلِّ صَلَاةً كَامِلَةً وَسَلِّمْ سَلَامًا تَامًّا عَلىٰ سَيِّدِنَا مُحَــمَّدِ  ࣙالَّذِيْ تَنْحَلُّ بِهِ الْعُقَدُ وَتَنْفَرِجُ بِهِ الْكُرَبُ وَتُقْضٰى بِهِ الْحَوَائِجُ وَتُنَالُ بِهِ الرَّغَائِبُ وَحُسْنُ الْخَوَاتِمِ وَيُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلىٰ اٰلِهِ وِصَحْبِهِ فِيْ كُلِّ لَمْحَةٍ وَ نَفَسٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَكَ 

 

