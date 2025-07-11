Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Ini Hukuman Menghardik Anak Yatim dalam Islam

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 11 Juli 2025 |21:04 WIB
Ini Hukuman Menghardik Anak Yatim dalam Islam
Ini Hukuman Menghardik Anak Yatim dalam Islam (Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Allah SWT melarang umat Islam berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim, termasuk tidak boleh menghardiknya. Pasalnya, anak yatim selalu berada dalam penjagaan dan perlindungan-Nya. 

1. Anak Yatim

Anak yatim termasuk golongan yang diutamakan Allah SWT. Allah SWT meminta umat-Nya menyayangi dan menyantuni mereka. Nabi Muhammad SAW juga meminta umat Islam memuliakan anak yatim. Bahkan, Rasul bersabra, orang-orang yang menyayangi anak yatim adalah orang yang baik budinya dan berakhlak mulia. Perkataan Rasul itu tertuang dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud:

"Wahai Saib, perhatikanlah akhlak yang biasa kamu lakukan ketika kamu masih dalam kejahiliyahan, laksanakan pula ia dalam masa keislaman. Jamulah tamu, muliakanlah anak yatim, dan berbuat baiklah kepada tetangga.” (HR. Ahmad & Abu Dawud)

2. Hak-Hak Anak Yatim

Sama seperti manusia lainnya, anak yatim memiliki sederet hak yang harus dipenuhi oleh orang dewasa di sekitarnya. Hak-hak tersebut sebagai berikut, sebagaimana dihimpun Okezone pada Jumat (11/7/2025): 

Berhak Dapat Perlindungan

Allah SWT berfirman dalam Surat Ad-Dhuha ayat 6, anak yatim berhak untuk diberikan perlindungan, layaknya Dia melindungi Nabi Muhammad SAW yang merupakan seorang yatim.

“Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu (Muhammad).” (QS. Ad-Dhuha: 6)

Berhak Diperlakukan Baik

Dalam Surat Ad-Dhuha, Allah SWT berfirman tidak ada yang boleh berlaku sewenang-wenang terhadap anak-anak yatim. 

“Maka terhadap seorang anak yatim piatu maka janganlah engkau berlaku sewenang-wenang” (QS. Ad-Dhuha: 9).

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
hak anak yatim islam Anak Yatim
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/614/3154741/anak_yatim-0dvi_large.jpg
Memakan Harta Anak Yatim, Apa Hukumnya dalam Islam?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/614/2997303/j-rocks-dan-bajawa-kopi-ajak-berbagi-kado-untuk-anak-yatim-3Kj3n1fx5k.jpg
J-Rocks dan Bajawa Kopi Ajak Berbagi Kado untuk Anak Yatim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/18/614/2940700/bahaya-memakan-harta-anak-yatim-ini-hukumannya-kata-ustadz-abdul-somad-I4Y9ChiVml.jpg
Bahaya Memakan Harta Anak Yatim, Ini Hukumannya Kata Ustadz Abdul Somad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/15/330/2799310/keutamaan-menyantuni-anak-yatim-benarkah-bisa-tolak-bala-0t7nysD9KW.jpg
Keutamaan Menyantuni Anak Yatim, Benarkah Bisa Tolak Bala?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/30/330/2755552/begini-cara-menyantuni-anak-yatim-agar-dapat-balasan-tempat-di-surga-CLaAgKTab2.jpg
Begini Cara Menyantuni Anak Yatim agar Dapat Balasan Tempat di Surga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/14/330/2746256/keutamaan-menyayangi-dan-menyatuni-anak-yatim-bakal-disandingkan-dengan-rasulullah-RBUln8LPV2.jpg
Keutamaan Menyayangi dan Menyatuni Anak Yatim Bakal Disandingkan dengan Rasulullah
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement