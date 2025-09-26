Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Hukum Mengonsumsi Ikan Hiu Menurut Islam

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 26 September 2025 |13:55 WIB
Hukum Mengonsumsi Ikan Hiu Menurut Islam
Ilustrasi. (Foto: Unsplash)
A
A
A

JAKARTA - Menu hiu goreng menjadi sorotan dalam kasus keracunan massal Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ketapang, Kalimantan Barat. Pasalnya, belum banyak yang tahu bahwa hiu merupakan sajian khas lokal daerah tersebut.

Tetapi, mungkin ada yang penasaran apakah daging hiu merupakan makanan yang halal dalam Islam?

Ikan hiu sering menjadi perdebatan dalam hukum Islam terkait kehalalan atau keharamannya untuk dikonsumsi. Hal ini karena ikan hiu dikenal sebagai ikan dengan gigi tajam dan sifat buas, yang menimbulkan berbagai penafsiran di kalangan ulama.

Dalil Al-Qur'an dan Hadis

Islam mengatur hukum memakan hewan laut secara luas melalui dalil Al-Qur’an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam Surat Al-Maidah ayat 96 disebutkan:

"Dihalalkan bagi kalian binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagi kalian..." (QS. Al-Maidah: 96)

Selain itu, hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi menyatakan bahwa air laut adalah suci dan bangkai ikan laut halal dimakan:

"Laut adalah suci menyucikan airnya. Halal bangkai binatangnya."

Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, semua jenis ikan laut, termasuk ikan hiu, halal dikonsumsi selama tidak membahayakan.

 

Topik Artikel :
Daging Hiu Makanan Halal Hiu
Telusuri berita muslim lainnya
