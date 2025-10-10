Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Bacaan Ayat Seribu Dinar Lengkap Arab, Latin, dan Artinya

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 10 Oktober 2025 |17:14 WIB
Bacaan Ayat Seribu Dinar Lengkap Arab, Latin, dan Artinya
Bacaan Ayat Seribu Dinar Lengkap Arab, Latin, dan Artinya (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bacaan Ayat Seribu Dinar lengkap bahasa Arab, latin, dan artinya perlu diketahui. Ayat ini merupakan sebutan untuk akhir ayat 2 dan seluruh ayat 3 pada Surat At-Talaq.

1. Ayat Seribu Dinar

Berikut bacaan ayat seribu dinar: 

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۙ ٢ وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُۗ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ۗاِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖۗ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

Latin: wa may yattaqillāha yaj'al lahụ makhrajā wa yarzuq-hu min ḥaiṡu lā yaḥtasib, wa may yatawakkal 'alallāhi fa huwa ḥasbuh, innallāha bāligu amrih, qad ja'alallāhu likulli syai`ing qadrā

Halaman:
1 2
Telusuri berita muslim lainnya
