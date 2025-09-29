Surat Al-Alaq Ayat 1-5, Arab, Latin dan Terjemahan

JAKARTA - Surat Al-Alaq ayat 1-5 atau disebut Surat Iqra adalah surat yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah SAW.

Surat ini diturunkan lima ayat pertama terlebih dahulu. Ayat lainnya kemudian dirutunkan berkenaan dengan Abu Jahl. Demikian dijelaskan oleh Imam Al-Qurthubi dalam Al-Jami’ li Ahkam Alquran, 20:75.

Surat Al-Alaq terdiri atas 19 ayat. Surat Al-Alaq termasuk surat Makkiyyah.

Surat ini adalah yang pertama kali turun kepada Rasulullah SAW. Surat ini turun pada awal-awal kenabian, yaitu saat Rasulullah beliau diangkat menjadi nabi. Saat itu, Rasulullah SAW tidak tahu tulis menulis dan tidak mengerti tentang iman.

Berikut Surat Al-Alaq Ayat 1-5, arab, latin dan terjemahannya :

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَۚ ۝١

iqra' bismi rabbikalladzî khalaq

Artinya : Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan!

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍۚ ۝٢

khalaqal-insâna min ‘alaq

Artinya : Dia menciptakan manusia dari segumpal darah.

اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُۙ ۝٣

iqra' wa rabbukal-akram

Artinya : Bacalah! Tuhanmulah Yang Mahamulia,