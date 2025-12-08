Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Penjelasan Fiqih Empat Mazhab tentang Shalat Ghaib untuk Korban Bencana

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |17:19 WIB
Penjelasan Fiqih Empat Mazhab tentang Shalat Ghaib untuk Korban Bencana
Massa Reuni 212 Sholat Gaib untuk korban bencana Sumatera (Foto: Felldy Utama/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Bencana di Tanah Air kerap menimbulkan korban jiwa dan duka mendalam bagi seluruh masyarakat Indonesia, tak hanya di wilayah yang dilanda petaka. Sebagian masyarakat, terutama yang beragama Islam, tak hanya berduka, tetapi juga ingin mendoakan sekaligus memberi penghormatan bagi para korban yang meninggal dunia.

Salah satu bentuknya adalah shalat ghaib, yaitu shalat jenazah yang dilakukan meski jenazah tidak berada di hadapan jamaah. Namun, banyak yang tidak yakin dan bertanya: apakah shalat ghaib untuk para korban bencana sah dan disyariatkan?

Berikut penjelasan mengenai pertanyaan tersebut, melalui kacamata fiqih dari mazhab-mazhab di Indonesia, sebagaimana dilansir NU Online.

Hukum Shalat Ghaib Menurut 4 Mazhab

Secara garis besar, para ulama mazhab Syafi’i memperbolehkan pelaksanaan shalat ghaib dengan ketentuan kondisi mayat telah diyakini atau diduga kuat sudah dimandikan atau di-tayammumi.

Jika masih diragukan apakah sudah dimandikan atau belum, maka shalat ghaib dapat dilakukan dengan niat yang digantungkan, seperti niat: “Saya shalat pada mayat ini jika sudah dimandikan.” Sedangkan jika kondisi mayat diyakini atau diduga belum dimandikan, maka shalat ghaib tidak dapat dilakukan. Pendapat ini merupakan ijma’ atau kesepakatan ulama.

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Fiqih Sholat Jenazah Sholat Gaib
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187389//reuni_212-Avmp_large.jpg
Massa Reuni 212 Sholat Gaib di Monas untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/614/3186886//ilustrasi-VozN_large.jpg
Poligami Tanpa Restu Istri Pertama, Apakah Sah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/614/3186210//ilustrasi-qNkT_large.jpg
Pandangan Mazhab dan Hukum Positif Indonesia Soal Nikah Siri dan Dampaknya bagi Anak Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/614/3184300//sholat-o3bm_large.jpg
Tata Cara Sholat Jenazah, Lengkap dengan Niat dan Doanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/614/3179340//sakit-meXP_large.jpg
Jenguk Nonmuslim yang Sakit, Bolehkah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/614/3178752//perceraian-OpXU_large.jpg
Suami Kecanduan Judol, Istri Boleh Gugat Cerai?
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement